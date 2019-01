Český Krumlov – Českokrumlovská městská sportovní hala na Chvalšinské silnici byla předposlední lednovou sobotu dějištěm jihočeského finále Českého poháru ve futsalu, jehož pořadatelem byl celek Bombarďáků Větřní.

V sázce byl postup na republikové pohárové finále, které se uskuteční 2. února ve Zlíně.



Oproti původním předpokladům se kvartet týmů systémem každý s každým utkal ne o jedno, ale o dvě postupová místa.



Jasným suverénem poháru se stal tým futsalových matadorů v barvách PCO Rudolfov. Ten sice odehrál turnaj pouze s pěti hráči do pole (jediným náhradníkem), ale všechny tři zápasy zvládl doslova mazácky a zaslouženě bez ztráty bodu vybojoval postup.



DRAMA AŽ DO KONCE



Boj o druhou postupovou příčku však přinesl nebývale dramatickou zápletku.



V prvním zápase se totiž prvoligoví Bombarďáci museli sklonit před týmem Suché Vody, jenž se rekrutoval z hráčů budějovické Lokomotivy a měl ve svém středu kanonýra krumlovského Slavoje Tomáše Taubera.



Bombarďáci poté sice zvládli duel s vítězem budějovického kola, týmem Deviantů, všechny karty však měli v rukou hráči Suché Vody. Ti ale nebodovali v partii s Devianty, a tak po prohře domácích s PCO v posledním utkání měly tři týmy po třech bodech.



O konečném druhém a zároveň postupovém místě rozhodovala minitabulka ze vzájemných zápasů trojlístku vyrovnaných týmů, v níž jediný gól ve skóre hovořil ve prospěch Bombarďáků!



„Pohárový turnaj byl o jednom týmu a třech z komparzu okolo. Pro nás je jediným pozitivem postup, který nám ale doslova spadl do klína. Naše hra neměla nic společného s úrovní, jakou by měl být ligový manšaft schopný pravidelně předvádět,“ lamentoval i přes výsledný úspěch nespokojený hrající trenér větřínských Bombarďáků Rudolf Weinhard a jedním dechem dodal: „Musíme se výrazně zlepšit, jinak v poháru ani v následném ligovém play off nemáme šanci důstojně konkurovat! V pátek pojedeme na soustředění do Harrachova, kde je v plánu i nějaký zápas. Doufám, že se na vrcholy sezony připravíme daleko lépe!“



Sestava Bombarďáků: Šilhan ml. – Gutheis, Kališ, Sláma, Grznárik, Weinhard, Ohnsorg, Ješina.



TURNAJ POD LUPOU



Výsledky: Bombarďáci – Suchá Voda 2:4 (0:2), branky: Gutheis, Weinhard – N. Djurov 3, Rossmann, Devianti – PCO 1:3 (0:3), Novotný – Jasanský, Lengyel, Hrbáč, Bombarďáci – Devianti 5:1 (3:1), Kališ 2, Gutheis, Weinhard, Grznárik – Novotný, PCO – Suchá Voda 6:2 (3:0), Pouzar 3, Lengyel 2, Peterek – Tauber, Kamiš, Suchá Voda – Devianti 2:3 (1:2), Roden, N. Djurov – Snížek, Janeček, Sobolík, Bombarďáci – PCO 2:6 (1:3), Gutheis, Kališ – Pouzar 2, Jasanský 2, Lengyel, Hrbáč.



Konečné pořadí: 1. PCO Rudolfov (skóre 15:5) 9 bodů, 2. Bombarďáci Větřní (9:11, skóre v minitabulce 7:5) 3 body, 3. Suchá Voda (8:11, minitabulka 6:5) 3 body, 4. Devianti Č. Budějovice (5:10, minitabulka 3:8) 3 body.



OBHAJOBA STŘÍBRA



Větřínští spolu s rudolfovským PCO budou tedy hájit jihočeské barvy při republikovém finále ČP ve Zlíně.



Futsalový svaz již vydal rozlosování finále. Jihočeské duo se ve skupině A utká s nasazeným domácím Zlínem a dalším prvoligovým celkem z Jilemnice. V béčku se představí obhájce trofeje z Moravské Třebové, Varnsdorf, vítěz pražské kvalifikace a druhý tým z Prahy nebo Ústí.



„Zajímavé je, že přesně stejný los byl předloni, kdy se republikové finále hrálo v Českých Budějovicích. Tehdy pohár vyhrál rudolfovský PCO a my byli třetí. O medaili se pokusíme i letos,“ vzkazuje vedoucí týmu loni v poháru stříbrných Bombarďáků a zároveň ředitel jihočeského finálového turnaje Karel Klabouch.