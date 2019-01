České Budějovice – Bude to v sobotu ve velkém dále Gerbery svátek bojových sportů. Třetí ročník Gladiators Night Cage MMA poutá pozornost všech příznivců tohoto sportovního odvětví.

Dan Pelech si vyšlápl na plzeňského Hrdličku. | Foto: Deník/ Zdeněk Zubr

Zápasy v osmihranné kleci MMA jsou momentálně královskou disciplínou bojových sportů. Jedná se o smíšené bojové umění. Borci z MMA musejí ovládat boj v postoji i na zemi. „Je to úžasná adrenalinová záležitost," tvrdí hlavní organizátor galavečera Michal Novák z Gladiators Gym České Budějovice.



O tom, že se jedná o mužný a poměrně drsný sport, není pochyb. „Nejedná se ale zase o nějakou brutální záležitost. Pořád je to především sport s pravidly a chrániči. Borci bojují tvrdě, ale v rámci fair play. Jde samozřejmě o to, aby vyhrál ten lepší, ale nikdo nechce záměrně toho druhého zranit," ujišťuje Novák.



Sobotní zhruba tříhodinový program bude začínat v 19 hodin a nabídne dvanáct duelů. Dva budou jako předzápasy a potom už bude následovat deset utkání hlavního programu. Jeden ze dvou předzápasů bude dívčí a představí se v něm domácí Eliška Pelechová proti Martině Polkové ze Znojma. „Holky nebudou bojovat podle klasických pravidel MMA, ale podle mírnějších s chrániči," uvádí Novák. Ve druhém předzápase nastoupí mladí talentovaní borci.



Celý program je koncipován tak, aby nabídl co nejvíce kvalitních zápasů. „Nebudou chybět mezinárodní duely, ale i vyhecovaná utkání českých borců," zdůrazňuje Novák. „Po celý večer se bude nač dívat," zve příznivce bojových sportů do Gerbery.



Velkým lákadlem bude premiéra domácího matadora z Gladitors Gym Vlastimila Bařinky v osmihranné kleci. „Vlasta je představitelem spíše ringových disciplín, ale poprvé se odhodlal nastoupit také do klece. A bude mít velice těžkého soupeře, kterým bude Uzbek Renat Jesenžanov," připomíná Novák jeden z největších taháků sobotního večera.



Pořádající klub bude zastupovat také Dan Pelech. „Dan je zástupce té mladší generace. Byl nemocen, takže měl méně času na přípravu. Má na svém kontě mnoho zápasů v judu a několik duelů v Muay Thai. To z něj dělá komplexního bojovníka, který se nevyhýbá jakémukoliv stylu zápasu. Jeho ostré lokty a dobrý poziční styl zdobí jeho utkání, která jsou divácky velmi atraktivní," upozorňuje Novák na dalšího domácího bombarďáka.



Barvy Gladiators Gym bude hájit i zkušený Michal Janeček a jihočeské kořeny má rovněž odchovanec třeboňského boxu Tomáš Dubský, který momentálně žije a trénuje v německém Pasově. „Tomáš je střelec, který bojuje stylem vabank. Jeho zápasy v oktagonu většinou nekončí na body a nebojí se vlétnout do jakékoliv přestřelky," upozorňuje na Dubského Novák.



Vrcholem celého programu bude na samotný závěr duel Čecha s uzbeckými kořeny Macha Muradova se Slovákem Janem Hažerem. „Půjde o tzv. fight of the night. Muradov je excelentní bojovník, bude to opravdový vrchol," tvrdí Michal Novák.



Vstupenky v ceně 300 korun se prodávají v předprodejích v Gerbeře, v recepci hotelu Malý pivovar a v tělocvičně Gladiators Gym na Výstavišti. Na místě budou vstupenky o padesátikorunu dražší. „Kapacita hlediště je 1500 diváků. Pokud by přišla tisícovka lidí, tak bychom byli spokojeni," tvrdí hlavní organizátor galavečera.



Velkou konkurencí budou pro bojovníky v kleci souběžné televizní přenosy ze semifinále mistrovství světa v hokeji a také finále fotbalové Ligy mistrů. „Jsme si toho vědomi, ale program galavečerů je hodně nabitý a s termínem jsme neměli moc na výběr. Ale snad si příznivci cestu do Gerbery najdou," věří.