Dobrá pátá místa Kortusové a Fucimana z Mostu

Most – Další celostátní badmintonový turnaj jednotlivců Grand Prix A kategorie staršího žactva do 15 let se hrál v mostecké hale.

Krumlovský trenér Ivo Černý při zápase chlapecké čtyřhry s Patrikem Fucimanem a budějovickým Davidem Dvořákem (zleva). | Foto: Archiv SKB ČK

Barvy SKB Český Krumlov na republikovém klání U15 hájili Barbora Kortusová a Patrik Fuciman. Krumlovským žákům se sice nepodařilo probojovat až na medailové příčky, ale Kortusová se ve dvouhře prosadila na dobré páté místo a stejné umístění vybojoval i Fuciman ve čtyřhře chlapců s českobudějovickým Davidem Dvořákem.



Konečné pořadí Krumlovských – dvouhra chlapci: 17. Patrik Fuciman (SKB ČK), dvouhra dívky: 5. Barbora Kortusová (SKB ČK), čtyřhra chlapci: 5. Fuciman / Dvořák (SKB ČK / Sokol ČB), čtyřhra dívky: 9. Kortusová / Helešicová (SKB ČK / BOC), smíšená čtyřhra: 17. Fuciman / Soukupová (SKB ČK / Rychnov), Dvořák / Kortusová (Sokol ČB / SKB ČK).



Jiří Frendl

Autor: Redakce