České Budějovice – Už devětkrát v kariéře dokázal Matěj Smrž (29 let) vyhrát jeden ze závodů mezinárodního mistrovství Německa superbiků. V konečné klasifikaci ale zatím nebyl lepší než pátý, což by chtěl v blížící se sezoně v každém případě vylepšit.

Matěj Smrž | Foto: Fansofsmrz.cz

Minulou sezonu musel mladší z bratrské dvojice Smržových předčasně ukončit kvůli zraněnému zápěstí pravé ruky. Operace ale proběhla zdárně a ruka už by měla být v pořádku, což potvrdily i předsezonní testy ve španělském Aragonu. „Jezdili jsme celkem pět dní. První tři dny bylo takové volnější ježdění, poté byl den pauza a další dva dny probíhalo oficiální testování pneumatik Dunlop. Byli tam všichni tovární jezdci, kteří používají pneumatiky této značky. Nejen z německého šampionátu, ale třeba i z mistrovství světa," dává Smrž nahlédnout do programu testování.



Testy proběhly podle plánu a nejpozitivnější zprávou bylo, že Smržova ruka vydržela zatížení závodní jízdy na motocyklu. „Jenom po první jízdě, kdy jsem si sedl na motorku vlastně po půl roce, mě ruka trochu brněla a měl jsem mravenčení v prstech. Říkal jsem si, že je to průšvih a se závoděním je konec. Naštěstí to ale rychle přestalo a od druhé jízdy až do konce testů už to bylo naprosto v pořádku," pochvaloval si. „Stoprocentní už to nebude nikdy, protože hybnost ruky je navždy omezená. Ale pro to, co já potřebuji, to znamená přidávat plyn, brzdit a pohybovat se na motorce, tak s tím v tuto chvíli nemám absolutně žádný problém," zdůrazní.



V Aragonu si Jihočech zajezdil skutečně pořádně. „Obkroužil jsem nějakých sto dvacet okruhů. Jeden má pět kilometrů. Kroužil jsem jako orel. Naštěstí bez pádů a nějakých potíží. Cítil jsem se na motorce velice dobře a jezdil jsem docela rychle, což je pochopitelně také důležité. Patřil jsem k nejrychlejším ze všech. Z toho jsem měl radost," připouští. „Celkově panovala s testy skutečně spokojenost."



Před startem německého šampionátu čeká Smržův tým Yamaha Deutschland ještě jedno testování. Bude to za týden na Lausitzringu. „Je to oficiální třídenní testování před úvodním závodem mistrovství Německa, který se jede právě na Lausitzu. Bude to poslední svezení a pak už se pojede naostro. Měli jsme v původním plánu ještě nějaké trénování, ale to nakonec padlo," uvádí.



Pro sezonu bude mít českobudějovický pilot dva nové motocykly značky Yamaha. „Stejně jako v mistrovství světa ale i v Německu platí pravidlo jedné motorky. Znamená to, že sice mohu mít dvě, ale pro závodní víkend lze použít jenom jednu. Druhou je možné využít pouze v případě pádu, kdy je motorka natolik poničená, že ji nelze nasadit. To však musí posoudit technický komisař," dává nahlédnout do pravidel německého šampionátu. „Loni jsem měl také dvě motorky, ale celou sezonu jsem objel na jedné."



Startovní listina německého mistrovství doznala několika změn. „Proti loňsku v ní někteří jezdci chybí, někteří zase přibyli. Největší jméno má Max Neukirchner, který v minulosti jezdil výborně mistrovství světa superbiků," upozorňuje Smrž.



Startovní listina čítá celkem 22 závodníků. „Dohromady jedou superbiky a superstocky, ale klasifikovány jsou zvlášť," vysvětluje.