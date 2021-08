Vzhledem k faktu, že světový šampionát letos čítá pouze čtyři závody, jedou se v rámci každé Velké ceny tři finálové jízdy. „Je to samozřejmě náročnější, ale jsme rádi, že vůbec můžeme závodit,“ podotkne.

Vrcholem pro něj i jeho nizozemského parťáka byla druhá rozjížďka, ve které odstartovali třetí, ale dokázali se protlačit do čela a vedení udrželi až do cíle. „Ukázali jsme, že rychlost máme. Sice jsme neodstartovali úplně vepředu, ale byli jsme se špičkou na kontakt. Trošku nám nahrálo, že až za námi byli naši největší soupeři Vanluchene a Bax,“ vrací se k průběhu nejdramatičtější jízdy víkendového programu na jihu Čech.

Čermák s Veldmanem předvedli dva mimořádně povedené předjíždějí manévry. Nejprve překonali z kopce v nejvyšším místě na trati Estonce Kerta Varika. „Už v předchozích kolech se nám jevilo, že by to tam šlo. Na trati v Jiníně je šancí na předjíždění minimum a každá takováto sebemenší příležitost se musí využít,“ usměje se.

Mnohonásobného mistra světa Nizozemce Willemsena pak pokořili při sjezdu před velkou lavicí. „Jak už jsem říkal, v Jiníně je jenom pár úseků, kde se dá předjet. A ještě to bývá tak trochu na hulváta. Možná to vždycky nebývá úplně čisté, ale světový sajdkárkros se tak jezdí,“ jen pokrčí rameny.

Nizozemsko – česká dvojice se tak protlačila na první místo, ale ještě musela odrážet atak celkového vítěze závodu v Jiníně Vanlucheneho. „Věděli jsme o něm. Dostat se na první místo bylo i po psychické stránce velice náročné a když se nám to podařilo, tak jsme si museli trošku odfrknout. Viděl jsem na Julianovi, že se musí nadechnout a začít zase naši rychlou jízdu v ideální stopě. To hrálo trošku do karet Marvinovi, že nás malinko stáhl. Pak už jsme si to ale pohlídali,“ chválí si Středočech.

Pro něj to nebyla první vyhraná rozjížďka v mistrovství světa. „Spolu s Nizozemcem Danielem Willemsenem se nám podařilo vyhrát i celý závod mistrovství světa. Ale doma se mi to povedlo poprvé a je to nádhera,“ neskrýval nadšení.

Ve třetí jízdě z toho bylo druhé místo opět za Vanluchenem. „To už jsme na tohoto zkušeného soupeře neměli,“ uznává. „Ale co víc si přát. Domácí závod, třikrát jsme stáli na stupních vítězů, jednu jízdu jsme vyhráli a průběžně jsme druzí. Je to fakt paráda,“ rozplýval se.

V Jiníně panovala po celé dva dny parádní atmosféra. „Lidi fandili skvěle,“ přikyvuje Čermák. „Na domácím závodě si to člověk užívá. Hnalo nás to dopředu, abychom se nenechali předjet,“ děkuje fanouškům.

Znalost tratě v Jiníně se pochopitelně rovněž hodila. „Ale jezdci ze světové špičky ji také znají. Nemyslím si, že by z tohoto pohledu byli proti nám v nějaké nevýhodě. Julian však mohl těžit z toho, že jsme tady v červnu jeli naše mistrovství a povedlo se nám dvakrát porazit mistra světa Etienna Baxe,“ připomíná červnový vítězný závod mistrovství republiky.

Světový šampionát mají Čermák s Veldmanem rozjetý opravdu skvěle, druhé místo je výborná výchozí pozice. Co bude následovat ve zbývajících třech závodech? „Je to hodně krátký seriál. Rozjeté to máme dobře, ale nechci nic zakřiknout. Důležité je sbírat body a uvidíme, jak se to vyvine. Zřejmě se bude rozhodovat až v posledním v Kramolíně,“ je přesvědčen. „Uděláme vše pro to, abychom tenhle výsledek zopakovali nebo dokonce vylepšili,“ slibuje.