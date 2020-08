Pilot z Hradce Králové na jihu Čech zvládl nejlépe už měřený trénink, když svého největšího rivala Jakuba Talaše porazil o jedenáct tisícin vteřiny. „Začátek to byl dobrý,“ usměje se.

Nejrychlejší byl i v sobotní první finálové jízdě, před kterou ale docela vydatně zapršelo. „Rychle jsme tak museli přeskládat káru na mokro, změnit kompletně geometrii,“ říká závodník, kterému však jízda na mokré trati nevadí. „Naopak. Na vodě to miluji. Káru máme nastavenou přesně na mě. Jeli jsme s Kubou Talašem úplně jinou ligu. Třetímu jsme ujeli o patnáct vteřin. To byl výborný závod,“ chválil si.

Výborně mu vyšel i nedělní druhý finálový závod, který už se jel za sucha. Perfektně zvládl především start, kdy se přesně trefil do zhasnutých světel na semaforu. „Takový start se povede jednou ze sta pokusů,“ zářil spokojeností. „Pak už jenom počkat první tři kola, než se mi ohřejí pneumatiky, aby mi to tam Kuba někde náhodou nenarval. Potom už jsem jenom sledoval své mezičasy a viděl jsem, že jezdím pořád zhruba stejně. Jel jsem si svůj vlastní závod,“ zhodnotil druhou jízdu, ve které odskočil svému největšímu soupeři a opět v pohodě vyhrál.

To samé se mu podařilo i v nedělním odpoledním superfinále, za které se bere více bodů než za běžné finálové jízdy. „Podle superfinále se také rozhoduje o postavení na stupních vítězů píseckého závodu, i když podle bodů by to mohlo třeba vycházet úplně jinak. Do klasifikace šampionátu je třeba sbírat body, ale postavit se v Písku na nejvyšší stupeň, to mě také hodně lákalo,“ přiznává. „Písek je krásná trať a vyhrát tady pro nás pro všechny hodně znamená,“ zdůrazní.

Okruh na Hradišti dostal před letošní sezonou z větší části nový asfaltový koberec. „Je to něco úžasného,“ chválí Javůrek. „Jízda na něm je příjemná. Asfalt je krásně hladký. Zbývá dodělat už jenom poslední část, tzv. tobogan, což je táhlá zatáčka, která se jede na pátý rychlostní stupeň ve sto deseti. Tam je asfalt hodně znát. Ale celkově jezdit v Písku, to je prostě zážitek,“ neskrývá. „I když zázemí není takové. V tom se tady malinko zastavil čas, ale trať je úžasná,“ dodá.

Kvůli koronaviru je letošní sezona hodně zvláštní. V Písku se jel teprve druhý závod mistrovství republiky. „Celý rok je šílený a jsme rádi, že se vůbec něco jede. Vypadá to, že se pojedou jenom čtyři závody našeho mistrovství. Vyhrál jsem poslední dva tituly a hattrick byl byl hezký,“ naznačuje své smělé plány pro zbytek sezony.