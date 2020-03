V českobudějovické sokolovně konal oblastní přebor jednotlivců do 11 let v badmintonu.

Kategorii dívek do 11 let ovládly krumlovské badmintonistky. Vyhrála Dominika Vlachová (uprostřed), před René Prokopovou (vlevo) a Ninou Radovou. | Foto: archiv SKB Č. Krumlov

Českokrumlovsko bylo zastoupeno hráči SKB Český Krumlov a Sokola Křemže, kteří dosáhli na jeden přebornický titul a řadu medailí. Velmi dobře se uvedla Dominika Vlachová, která ovládla dvouhru dívek do 11 let. V této kategorii navíc všechny medaile putovaly do krumlovského oddílu.