Jenže hned na začátku druhé půle si Ostrava vytvořila dvouciferný rozdíl (42:54), takže to měl Hradec zase o něco složitější. A přestože jej opět srážela mizerná úspěšnost dvojkových pokusů a zbytečné ztráty, dokázal se především díky trojici Victor, Novotný a Borovka tři minuty před koncem dotáhnout na jediný bod – 82:83.

Poté však udeřil trojkou Nábělek a po smeči nejlepšího střelce utkání Vanna hosté zase odskočili. Bankéři ještě snížili na 84:88, o šanci zdramatizovat závěr se však připravili čtyřmi ztrátami a do statistik si tak připsali osmou porážku v řadě.

Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: „Můj největší postřeh? Je třeba, aby naše skupina pochopila, co je třeba udělat pro vyhrání zápasu, jako byl tento, zejména v jeho koncovce. Musíme odvést mnohem lepší práci při kontrole míče a v plnění herního plánu na obou stranách hřiště. A důležité je i to, abychom byli neustále pozitivní, hráči se navzájem musí povzbuzovat a makat jeden pro druhého, abychom mohli všechnu naši dřinu přenést na palubovku. Pokud máte tak mladý tým, tak je naprosto zásadní, aby všichni chápali, co vítězství obnáší a co přesně je třeba pro něj udělat. Měli jsme spoustu příležitostí uspět, vyhráli jsme bitvu doskoků a dobře jsme si půjčovali míč. Ztráceli jsme ale mnohem víc, než jsme měli, a rozhodně musíme být mnohem lepší při zakončení zpod koše, protože to rozhoduje zápasy.”

Adam Choleva, trenér Ostravy: „Bylo to zajímavé a těžké utkání. Připravovali jsme se na něj bez Manyho Ubilly a doufali jsme, že předvedeme týmový výkon, což se nám povedlo a dokazuje to i našich 26 asistencí. Jedna věc nás trápila, hodně jsme hořeli na doskoku. To se musí zlepšit, protože předpoklady pro to máme. Celý zápas jsme si půjčovali míč, komunikovali jsme v obraně, ale ještě jsme nebyli tak důrazní, jak jsme chtěli, to musíme zlepšit. Jsem rád, že jsme vyhráli, nečekali jsme lehké utkání, a to se potvrdilo. V koncovce jsme byli trošku šťastnější. Martin Nábělek odehrál nejlepší zápas po svém zranění, vrací se mu sebevědomí a předvedl to i v koncovce.”

Craig Victor, křídlo J. Hradce: „Potřebujeme zůstat koncentrovaní celých 40 minut. Měli jsme výpadky, trenéři nás dostali do dobré pozice, abychom byli úspěšní, ale my se zkrátka musíme koncentrovat ve stejný čas. Doskoky jsme vyhráli snad o 20, s tím jsme ostatně do utkání šli. Nedali jsme pár snadných zakončení zpod koše, ale rozhodly naše výpadky.“

Martin Nábělek, rozehrávač Ostravy: „Pro diváky to byl koukatelný duel, i když jsme si mysleli, že úplně basketbalový nebude. Myslím si, že k vidění byla spousta hezkých akcí. Troufám si tvrdit, že jsme byli o trochu lepší po celý zápas a tudíž si odvážíme zasloužené vítězství. Ale respekt soupeři, který odvedl skvělý výkon.”

Do konce základní části čekají jindřichohradecké basketbalisty už jen dva duely. V sobotu 8. ledna se představí na palubovce Pardubic (19.30) a týden na to přivítají mistrovský Nymburk.

GBA Fio banka J. Hradec – NH Ostrava 84:93 (18:22, 40:41, 60:64)

Body: Victor 18, Brown 14, Novotný 12, Stegbauer 12, Borovka 10, Welsch 5, Ikegwuruka 5, Quinn 5, V. Novák 3 – Vann 24, Radukič 19, Nábělek 17, P. Bohačík 10, Svoboda 9, Antonio 5, Týml 5, Havlík 3, Šmíd 1. Trojky: 11:9. Fauly: 16:19. Trestné hody: 11/13:14/22. Doskoky: 57:39. Rozhodčí: Blahout, Pokorný, Hartig. Diváci: 150.

Tabulka KNBL

1. Nymburk 19 18 1 1899:1482 94,7%

2. Opava 17 14 3 1529:1273 82,4

3. Brno 20 13 7 1682:1610 65,0

4. USK Praha 20 12 8 1776:1710 60,0

5. Kolín 18 10 8 1647:1593 55,6

6. Pardubice 19 10 9 1589:1586 52,6

7. Hradec Králové 19 10 9 1573:1626 52,6

8. Ústí nad Labem 19 9 10 1533:1536 47,4

9. Ostrava 20 8 12 1590:1716 40,0

10. Děčín 19 7 12 1522:1590 36,8

11. Olomoucko 20 2 18 1511:1793 10,0

12. Jindřichův Hradec 20 2 18 1586:1922 10,0