Po čtvrtých místech mladší juniorky Adély Preislerové z J. Hradce za 27,36 na 50 kraul a starší juniorky Sofie Nezvalové (JH) za 1:14,87 na 100 prsa (tři setiny sekundy od bronzu…) přišla na juniorském mistrovství ČR v Liberci bronzová medaile!

ilustrační foto. | Foto: Deník / Vladimír Klíma

Vybojovala ji Simona Marešová (JH) na 200 znak starších juniorek výkonem 2:26,25, dvě setiny sekundy za stříbrnou Kopáčovou z Pardubic. Na první obrátce Simona vedla časem 33,69, necelou sekundu za osobním maximem, pak byla druhá (stovku 1:12,28, po dalším úseku 1:51,44) a prohrála až poslední padesátku…

Náš web do pátečního vydání zaznamenal celkové výsledky této disiplíny, tedy obou juniorských kategorií dohromady, a v pořadí přisoudil Simoně jedenácté místo, protože v první skupině mladších byla čtyři děvčata rychlejší než ona.

Naštěstí se nám ozval pravidelný čtenář Jiří Pokorný. Napsal nám: "Jsem milevským patriotem, a proto velmi pečlivě sleduji sportovní kariéru naší rodačky Simony Marešové. Vím, že rozplaveb a výsledků je za celý den velká řada. Proto bych vás chtěl jen upozornit na dnešní výsledky právě Simony Marešové - 3. místo ve finále 200 m znak by dle mého názoru nemělo zůstat opomenuto ve výčtu úspěchů ostatních jihočeských plavců. Byla to totiž jediná dnes vybojovaná medaile z mistrovství ČR za Jihočechy… " A popřál nám příjemný den a mnoho energie do další práce.

Nezbývá nám než smeknout před takovým čtenářem, prozradit Simonin výsledek v pravém světle, zalistovat výkony dalšího dne a podívat se, jestli talentu - teď už víme, že z Milevska - nepřibyl třeba další úspěch…

Tak tedy zaplavala letos nejlepší jihočeský výkon na 50 znak, kde byla za 32,32 na 18. místě a postupem do finále (6. za 31,94, a mezičasem 1:01,35 na druhém úseku štafety 4x100 kraul přispěla k cennému 5. místu J. Hradce za 4:05,37, se ztrátou pěti vteřin na bronz (15. PlČB 4:16,62). Muži Pl byli sedmnáctí za 3:58,55 (T. Smažík 59,74).

Odpoledne přišla další dvouminutovka Marešové. Na 200 motýlek byla ze starších juniorek druhá časem 2:29,43, tedy v osobním rekordu na stříbro! "Prala se" o ně také s Hedvikou Podruhovou, která skončila čtvrtá v osobním rekordu 2:29,82; byla tedy jen o 39 setin sekundy pomalejší…

Další výkony ze soboty: 50 znak (64 startujících) 43. Pilsová 33,88, 57. Tereza Věžníková 34,82, 200 kraul 26. Preislerová 2:16,90, 28. Tereza Tučková 2:17,05 - letos druhá v kraji, 42. Pilsová 2:20,75, 44. Václav Novák 2:08,33, 100 prsa 7. Nezvalová 1:14,87, 11. Čeňková 1:16,50, obě do finále, 36. Kozáková 1:21,81, 48. Senderáková 1:23,99, 28. Bayernheimer 1:11,53 - třetí, osobní zlepšení o 1,5 s, v závodě druhý 15letý, 200 motýlek 7. Podruhová 2:33,53, 12. Marešová 2:37,06, obě ve finále, 29. Čeňková 2:42,33, 36. Sára Tylová (15, F) 2:44,56, 25. Novák 2:24,37, 42. Šimon Švagr (15) 2:38,93, 4x200 kraul 13. PlČB 8:56,54, 1500 kraul Tučková 19:07,10 - sekundu za loňským maximem, 11. Šindelářová 19:28,35.

Atleti Sokola zabrali, z USA se vrátila Babická

Pokračují také ligové soutěže atletů. V extralize v Plzni byl Marek Strnad z Nové Včelnice, hostující za Pardubice, třetí na 1500 m v letos nejlepším čase v kraji 3:51,09.

I. národní liga, sk. A pokračovala v Edenu. Sokol ČB, už zase s Terezou Babickou, která se vrátila ze školy v USA, se postaral o několik letos nejlepších výkonů v kraji. Nela Nikodemová vyhrála trojskok v osobním rekordu 11,88, devátým v kraji všech dob, a dálku svými letos nejlepšími 586, a byla druhá na 100 přek. za 14,25, čímž je i druhá v kraji.

Na útoky na první místa tabulek 2023 nebyla sama - na 400 m na ně dosáhl Filip Holoubek s 50,15, ve steeplech vítězný Josef Havlíček se 9:28,28 a čtvrtá Lenka Pardamcová s 11:33,55. Filip Toul hostující ze Čtyř Dvorů byl čtvrtý na 1500 m osobním zlepšením o šest sekund na 3:53,67, 16letý Michal Rada zlepšil o víc než sekundu krajský rekord mužů na 400 překážek vítězným časem časem 52,43 a jeho dvojče Nina bylo třetí za 60,46, v krajském rekordu dorostenek a třetím jihočeském výkonu žen všech dob. Na 100 přek. přidala na 2. místě osobní rekord 14,67 a je letos třetí. V dálce Sokolky "zatuplovaly" - za Nikodemovou byla druhá Adéla Záhorová s letošním svým maximem 567. Stejný kousek se povedl i mužům - vyhrál David Jodl svými letos nejlepšími 733 a druhý byl "starý známý" Tomáš Kratochvíl s letos také svými nejlepšími 730.

Z dalších výkonů: 100 m 3. Ježková (NV) 12,12 - druhá v kraji, 11. Tomáš Dřevikovský 11,50, 200 m 6. Ježková 25,57 - druhá, 10. Holoubek 23,12 - druhý, 400 m 7. Vojtěch Štika 50,64 - druhý, 6. Ema Albrechtová (16) 58,39 - druhá, 10. Nela Šteierová 59,52 - čtvrtá, 14. Lucie Bahenská 60,53, 15. Amálie Řehoušková 60,57, 800 m 12. Ondřej Gloza 1:59,34 - pátý, 5. Adéla Štefanová (16) 2:15,52 - druhá, 11. Nina Zajícová (15) 2:22,80 - čtvrtá, 12. Magdaléna Šimánková (16) 2:23,41 - šestá, 1500 m 13. Antonín Kinšt (17) 4:12,12, zlepšení o deset sekund, 15. Petr Lukš 4:18,47, 18. Ivan Brejška 4:24,21, 11. Barbara Kostková 4:58,05 - druhá, 14. Tereza Říhová (16) 5:04,86, 3000 m přek. 4. Lenka Pardamcová 11:33,55 - letos nejl. v kraji, 8. Tereza Buštová 12:29,92, tyč 9. Dominik Gysel 395, 14. Jakub Binter (16) 350, dálka 4. Rada 685, 8. Vojtěch Stříbrný 628, 6. Daniela Václavíková 540, výška 4. Tomáš Jelínek 193, 5. Kratochvíl 193 - letos druhý v kraji, trojskok 4. Václavíková 11,75 - druhá, koule 12. Jitka Maršálková 10,24, oštěp 9. Babická 33,88. Družstva neoficiálně: muži Sp. Praha 265, Domažlice 205, Slavia 195, USK 193, Sokol ČB 177, K. Vary 166 atd., ženy Slavia 315, Vlašim 198,5, S. Plzeň 193,5, Sp. Praha 165, Sokol ČB 158,5, Pacov 140,5 atd.