Tomáš Němejc (21) zvítězil na stovce v osobním rekordu 10,53, kterým je třetí v jihočeské historii, jen dvě setiny za loňským krajským rekordem Jiřího Poláka. Ten zase vyhrál dvoustovku ve svém nejlepším letošním výkonu 20,71, ale s podporou mírně neregulérního větru 2,3 m/s!

Veteráni absolvovali běh na 1500 m. Mezi nimi skončil čtvrtý Pavel Suchý (44) časem 4:44,16 a Pavel Bednařík (61, oba Čt. Dvory) devátý za 5:18,47.

Vrhačský mítink se vydařil

Závody jihočeských vrhačů ve Čtyřech Dvorech přinesly pět nejlepších letošních výkonů v kraji.

O tři se postarala juniorka Alena Kvasničková (19, ČD) - v kouli 11,97, v disku 32,97, v kladivu 26,10. Adéla Strusková (15, Čéč) porazila krajskou rekordmanku Terezu Šestákovou v kladivu výkonem 38,34 a je druhou nejlepší žákyní historie: loni uměla jen 25,77. Šestáková s ní prohrála skutečně těsně, hodila 38,21. Poslední prioritní zápis patří Jitce Maršálkové (17, Sokol) v oštěpu, když hodila 35,16. V kouli je se 11,07 letos druhá.

Kvalitní byly i ostatní výkony: koule Patricie Jedličková (19, Sok) 10,15, Pavel Poslušný (16, NV) 12,94, Pavel Tomášek (17, Čéč) 11,67, Adam Czepiec (16, VA) 22,41, Marek Marvan (19, VS) 15,42, Šimon Jůza (18, VS) 13,80 - letos druhý junior, Zbyněk Zeman (18, NV) 11,72 - třetí, Jan Krizan (19, Sok) 11,21 - čtvrtý, disk Picová 30,47 - druhá, Jedličková 27,93 - třetí, Simona Kršíková (17, Čéč) 25,82 - čtvrtá, Poslušný 33,43, Adam Rataj (17, VS) 32,80, Tomášek 31,33, Krizan 32,88, Zeman 32,19, Jůza 32,08, kladivo Jakub Smetana (17, VS) 32,56, Radek Nečina (19, VS) 31,88, oštěp Ondřej Nový (16, Čéč) 42,44 - letos druhý v kraji, Czepiec 38,37.