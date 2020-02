Sedmnáctiletá Tereza Babická vytvořila v rozběhu výkonem 8,46 krajský rekord dorostenek na 60 metrů překážek, kterým o dvě setiny sekundy vylepšila svůj vlastní loňský zápis. Byl to v tu dobu nejlepší letošní výkon v ČR. Ve finále se zlepšila o dalších pět setin, ale stačilo to „jen“ na stříbro – zlato brala olomoucká Kubíčková za 8,37. Finále mělo úžasnou úroveň, prvních sedm závodnic zaběhlo své osobní rekordy!

Ve skoku dalekém odpoledne Babická zvítězila s náskokem 17 centimetrů na druhou závodnici výkonem 589, jejím druhým nejlepším po krajském rekordu 595 vytvořeným ve stejné hale letos 14. ledna. Loňské mistrovské stříbro v této disciplíně tedy pozlatila!

Osmnáctiletý Tomáš Kratochvíl po delší zdravotní přestávce začal s tréninkem později, ale ve vrcholném závodě v dálce skvěle zabojoval. Předposledním pokusem 733, novým juniorským krajským rekordem, se poprvé ujal vedení a v šestém skoku přidal ještě sedm centimetrů. 740 znamenalo zlato, kterým navázal na loňský mistrovský titul dorostu, zlepšení osobního maxima o jedenáct centimetrů, nejlepší letošní výkon juniorů v ČR a absolutně druhý všech dob v jižních Čechách po 783 Tomáše Poura z roku 2006.

Na čtvrtém místě v závodě dorostenců na 3000 m doběhl další Sokol Ivan Brejška (trenér Petr Bahenský). Osobní rekord zlomil o 19 sekund na 9:06,51 a je s ním letos v hale druhým nejlepším jihočeským mužem. Na druhé místo žen v sezoně se na stejné trati dostala také juniorka Veronika Piklová (Čt. Dvory) výkonem 11:06,64. Byla dvanáctá. Vítězstvím v rozběhu na 800 m za 1:59,98 si účast v nedělním finále juniorů zajistil Marek Strnad z Nové Včelnice. Finále dorostenek v půlce čeká Barboru Hesovou z VS Tábor, která zaběhla šestý nejlepší čas rozběhů 2:20,39, letos nejlepší ženský výkon v kraji.

Nejlepší letošní výkony v kraji dělaly Jitka Maršálková (16, Sokol), osmá ve vrhu koulí dorostenek s osobním rekordem 12,25 (a 12,06), a stejně mladá tyčkařka Nové Včelnice Simona Voráčková se 256, v hale také osobním rekordem. Se 370 vyhrála Karolína Podlahová, do letoška členka VS Tábor.

Z dalších výkonů: koule dor. 16. Adéla Černá (VS) 10,88, dálka jun. 7. Štěpán Pokorný (Mil.) 660 – třetí v kraji, dor. 9. Petr Svoboda (VS) 623, 60 m jun. 20. Adéla Jedličková 8,10, 17. Tomáš Dřevikovský (oba Sok) 7,32, 20. Dominik Markvart (Ves.) 7,36, tyč jun. 10. Pavla Buřičová (VS) 286, 800 m dor. 17. Daniel Gribbin (ČD) 2:04,92 – pátý muž kraje, jun. 16. Ondřej Gloza 2:02,71, 22. Jan Krizan (oba Sokol) 2:07,91, 400 m jun. 22. Johana Šímová (NV) 60,46, výška jun. 7. Julie Kotalíková (VS) 163 – vyrovnaný os. rekord, druhá v kraji.