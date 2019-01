Jindřichův Hradec - Házenkářka Jindřichova Hradce Barbora Eliášová je na roztrhání. Talentovanou hráčku si vyhlédlo interligové Veselí nad Moravou a sedmadvacetiletá Eliášová tak pendluje mezi městem u Vajgaru, kde hraje I. ligu a pracuje, a Veselím.

NENUDÍ SE. Barbora Eliášová hraje I. ligu v Jindřichově Hradci a interligu ve Veselí. | Foto: Jan Oliva

V utkání čtvrtfinále Českého poháru mezi Jindřichovým Hradcem a Veselím nad Moravou nastoupila Barbora Eliášová podle pravidel soutěže v jihočeském dresu.

Jak jste si po necelém roce užila návrat do interligy?

Zatím jsem stihla v interlize odehrát jen jedno utkání proti Písku. Skočila jsem do toho rovnou po hlavě a bez jakéhokoliv společného tréninku. Ještě jsem se nestačila s novými spoluhráčkami sehrát, takže to bylo poměrně náročné.

Na tréninky budete dojíždět do Veselí?

Ve Veselí toho moc odtrénovat nestihnu, protože v Jindřichově Hradci mám práci. K tomu mě čekají v sobotu i v neděli zápasy, takže uvidíme, jak vše budu zvládat. Důležité bude, aby mi sloužilo zdraví.

Jak na vás nové prostředí působí?

Je tam výborný kolektiv složený z mladých holek. Ve Veselí hraje také dost Slovenek, takže je to i o trochu jiné kultuře. Je to pro mě něco nového, protože poprvé ve své kariéře hraji v jiném týmu. Po sestupu Jindřichova Hradce z interligy jsem za nabídku z Veselí ráda.

Veselí má letos vyšší ambice, než hrát ve skupině o záchranu. Vnímáte jinou atmosféru?

Veselí se touží dostat mezi čtyři nejlepší české kluby, které si to rozdají o titul a já vůbec nevím, co mě čeká, protože v Jindřichově Hradci jsme něco podobného nezažily. Bude to pro mě další nová zkušenost.

Hráčkám Veselí přijela k pohárovému utkání do Jindřichova Hradce zafandit hrstka fanoušků z Moravy. Zdá se, že o diváckou podporu při zápasech mít nouzi nebudete?

Všimla jsem si, že hráčky Veselí přijelo podpořit několik fanoušků z Moravy. Zatím je neznám, ale vím, že podpora fanoušků je hodně důležitá. Znám to z Jindřichova Hradce, kde jsou výborní fanoušci. Je to vlastně takový osmý hráč na tribuně.

Případný postup do play off čtveřice nejlepších českých týmů by pro vás byl prozatím největším úspěchem v hráčské kariéře?

Pokud se nám podaří dostat se do čtyřky, bude to můj dosud největší úspěch v kariéře. Vzpomínám však také na to, jak se nám v Jindřichově Hradci podařilo postoupit do evropských pohárů hned v první sezoně. Nemůžu zapomenout ani na akce s juniorskou reprezentací a jednou jsem byla i na srazu širší ženské reprezentace.

V první lize je Jindřichův Hradec momentálně na šestém místě. Nečekaly jste lepší umístění?

První část soutěže byla z naší strany lepší, protože jsme hrály víc zápasů doma. Teď už je to horší, protože řada utkání byla přeložena na neděli a některým týmům v první lize tak mohou pomáhat hráčky z interligy.

Jak vůbec hodnotíte úroveň první ligy a koho považujete za hlavního favorita soutěže?

Družstva z horních pater tabulky hrají dobrou házenou a mají svou kvalitu. Myslím, že například taková Plzeň by si zasloužila hrát v interlize. Líbí se mi, jak hrají. Produkují takový tvrdší styl házené. Mají vyrovnaný tým bez velkých hvězd a hrají kolektivně. Střelecká produktivita je tam rozložena na všechny hráčky.

S jakým umístěním by byl na konci sezony spokojený Jindřichův Hradec?

Kromě Plzně je dobrá i rezerva Slavie, která může využívat též hráčky z intreligy. Myslím si, že třetí místo by bylo určitě krásné.