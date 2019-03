Český Krumlov – Malá, ale šikovná! Tak by se dal asi nejpřesněji charakterizovat jeden z nejvýraznějších talentů z českokrumlovské badmintonové líhně – desetiletá Eliška Mikešová.

Desetiletá naděje z krumlovské badmintonové líhně – Eliška Mikešová. | Foto: Deník / Karel Vosika

„Od začátku byl u Elišky vidět talent a předpoklady pro závodní sportování. Je to bojovnice, přestože často musí vzdorovat starším a fyzicky vyspělejším soupeřkám. Vzhledem k jejímu subtilnímu fenotypu je pro ni badminton vyhovující aktivita. Začíná být na svůj věk i technicky a takticky vyspělá a i proto byla vybrána do Talent teamu ČR. Lze říci, že Eliška je určitým příslibem do budoucnosti pro celý český badminton,“ nabízí svůj pohled na mladý talent badmintonový nestor Jiří Frendl, který nadějnou hráčku v klubu SKB Český Krumlov vede od prvních krůčků.