/FOTOGALERIE/ Mistrovství České republiky ve hře EA Sports FC 24, dříve série FIFA, zná svého vítěze. Titul z MČR FC powered by Hyundai si odnesl Matěj „Matejs“ Dunka z týmu Bohemians / Entropiq, který tak zároveň vybojoval pozici eReprezentanta České republiky. Nejlepší český hráč je z Větřní na Českokrumlovsku.

Matěj „Matejs“ Dunka s pohárem pro Mistra ČR. | Foto: Pavel Kristián, playzone.cz

Ve finále zdolal Matěj "Matejs" Dunka Lukáše „T9Laky“ Poura, hájícího barvy Slavia esports, poměrem 4:2. Třetí místo si odnesl Dominik „Seron“ Čermák ze Sparta eSports, která je součástí organizace ENTERPRISE. Ocenění Kooperativa FAKTOR pro nejtvořivějšího hráče sezony pak putuje k poraženému finalistovi Lukáši Pourovi.

Matěj „Matejs“ Dunka.Zdroj: Pavel Kristián, playzone.czČeský šampionát ve virtuálním fotbalu MČR FC powered by Hyundai má své konečné pořadí. Zlato získává organizace Bohemians, stříbro putuje do Slavie a bronz připadl Spartě. Triumf ve finále znamená, že si Matěj Dunka zajistil pozici eReprezentanta České republiky na příští sezonu a bude tak hájit národní tým na mezinárodních soutěžích. Díky titulárnímu partnerovi získává také elektromobil Hyundai IONIQ 6 na týden a unikátní prsten určený pro nového šampiona. Odnáší si také nejvyšší část z finanční odměny, která letos dosáhla 155 000 Kč.

„V první řadě samozřejmě gratulujeme vítězi. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem hráčům, komentátorům i organizátorům za skvělou podívanou i emoce, které letošní ročník MČR FC powered by Hyundai přinesl. Děkujeme také věrným fanynkám a fanouškům virtuálního fotbalu. Už nyní se těšíme na další ročník, který zcela jistě opět nabídne mnoho zábavy,“ uvedl po skončení šampionátu Radim Švehla ze společnosti Hyundai.

Matěj Dunka s fotbalovým králem Tomášem Součkem.Zdroj: Archiv Matěje Dunky„Gratuluji nejenom obhájci titulu, ale i ostatním účastníkům závěrečného finále za skvělou sezonu plnou fantastických zápasů. Velké poděkování patří divákům, a to nejenom ve Vodafone PLAYzone Areně, ale také u obrazovek. Letošní finálové zápasy MČR FC powered by Hyundai se staly nejsledovanějším přímým přenosem, který jsme kdy ve virtuálním fotbalu odvysílali. V neposlední řadě samozřejmě děkuji partnerům soutěže, bez kterých bychom takovýto turnaj nemohli uspořádat,“ dodal Jakub Jícha z agentury PLAYzone, hlavní organizátor MČR FC powered by Hyundai.

Svého držitele zná i unikátní ocenění Kooperativa FAKTOR, které určilo nejtvořivějšího hráče sezony. Nejvíce bodů nasbíral Lukáš „T9Laky“ Pour, který kromě trofeje obdrží také bonus ve výši 20 000 Kč. Ten během celé sezony zvládl nejenom nejvíce přesných přihrávek, ale jeho hráči nedostali jedinou žlutou kartu.

Výsledky finále MČR FC powered by Hyundai 2023/2024:

1. Matěj „Matejs“ Dunka

2. Lukáš „T9Laky“ Pour

3. Dominik „Seron“ Čermák

4. Mario „MarioOoso99“ Gumbrešt

Zdroj: Martin Roháček, PR manažer pro esport FTV Prima