Podařilo se to Evě Fišerové ve dvouhře dívek, když vybojovala bronzovou medaili. Ve hře byla ještě Tereza Pavlyková, jež sice první kolo prohrála, ale svou první výhru na MČR vybojovala v zápase o umístění.

Na pěkném 5. místě skončil také Petr Jurný s Danielem Ryšánkem (Meteor Praha). Křest na šampionátu absolvovali křemežský Marek Pavliš a smíšená dvojice teprve desetiletých Vanessy Pražákové s Matyášem Puffrem. Další výhry slavili v prvním kole ještě dvojice Eva Fišerová s Kristýnou Kozákovou, pak pár Kristýna Kozáková, Petr Jurný a Eva Fišerová, Dennis Pražák.

“Pořadatelsky velmi dobře zvládnutý turnaj byl jistě velkým přínosem pro krumlovské mladé hráče. A nejenom pro ně. K vidění byl opravdu top badminton této věkové kategorie a bylo to skvělé sportovní představení. Úžasné je, že se v této konkurenci prosadila i naše Eva Fišerová, která si ve dvouhře vybojovala skvělé třetí místo. To je určitě úspěch nejenom pro ni, ale i její trenéry, kde největší podíl práce má Jiří Frendl. Jsem moc rád, že se podařilo vše zvládnout z pořadatelského pohledu. Za to patří velké dík trojici Hanka Milisová, Jaromír Janáček, Tomáš Švejda a také více než desítce dětí klubu. Žádná taková akce neproběhne bez sponzorů. Všem moc děkujeme,“ uvedl Radek Votava, předseda SKB Český Krumlov.

Z výsledků

Dvouhry dívky: 3. Eva Fišerová (SKB ČK), 17. Tereza Pavlyková (SKB ČK)

Čtyřhra chlapci: 5. Jurný (SKB ČK) / Ryšánek (Meteor Praha), 9. Klíma / Pavliš (Křemže)

Čtyřhra dívky: 9. Fišerová / Kozáková, Půlpánová / Pavlyková (všechny SKB ČK)

Smíšená čtyřhra: 9. Pražák / Fišerová, Jurný / Kozáková, 17. Puffr / Pražáková (oba SKB ČK).