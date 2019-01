Praha - V barvách FZ Forza si zahráli krumlovští reprezentanti Janáček, Beran, Švejda a Milová.

Účastníci vydařené akce (nahoře zleva) – Monika Světničková z Brna, krumlovští reprezentanti Sabina Milová, Tomáš Švejda a Jaromír Janáček, v popředí vlevo jeden z hlavních organizátorů Jan Mikulka a krumlovský junior Petr Beran. | Foto: Archiv SKB ČK

V pražském obchodním centru Černý Most se třetí sobotu v září konala badmintonová exhibice českých reprezentantů v týmech FZ Forza a Yonex.

Tato exhibice byla malou ochutnávkou před nadcházejícím mezinárodním turnajem Prague Open 2016, který se uskuteční za dva týdny. Velká pocta ukázat zde své umění se dostala i čtyřem hráčům SK Badminton Český Krumlov, když Jaromír Janáček, Petr Beran, Tomáš Švejda a Sabina Milová nastoupili v barvách týmu FZ Forza.

Program byl rozdělen do tří částí. Na úvod přišla na řadu ukázka tréninku mladých badmintonistů pod vedením Tomáše Krajči a Markéty Osičkové. Kolemjdoucí děti se mohly zapojit do různých soutěží a vyhrát věcné ceny. Další částí akce byla autogramiáda všech zúčastněných reprezentantů. A jako hlavní bod programu se odehrálo celkem sedm zápasů hráčů obou týmů.

Beran nastoupil do dvouhry proti Janu Loudovi z USK Plzeň. Švejda společně s Adamem Mendrekem odehrál čtyřhru proti Matějovi Hubáčkovi se Scottem Evansem. Milová nastoupila do čtyřhry s Monikou Světničkovou proti páru Ausbergerová / Fuchsová a také do dvouhry proti Kateřině Tomalové.

Janáček hrál čtyřhru s Beranem proti páru Drančák / Hubáček a smíšenou čtyřhru s Monikou Světničkovou proti páru Lajdová / Hubáček. Všechny zápasy se nehrály v normálním zápasovém tempu, neboť šlo o to hlavně zaujmout a občas pobavit diváky.

Chvála od protagonistů

Krumlovští reprezentanti po vydařené exhibici svorně vzkázali:

„V samotných zápasech se nám velice dařilo a jsme rádi, že se cítíme po letní přípravě dobře! Všichni jsme se na konci shodli, že celé utkání skončilo nerozhodně. Velké díky patří všem organizátorům v čele s Janem Mikulkou a Martinou Hobzikovou i firmám FZ Forza a Yonex či Českému badmintonovému svazu. Společně se jim podařila uspořádat špičková propagační akce a nás těší, že jsme byli její součástí. Víme, že se nic nerodí samo sebou, a to, že naše hraní vůbec někoho zajímá, za to si zaslouží poděkování i náš trenér Radek Votava, který nám všemožně pomáhá nejenom na kurtu."

Jiří Frendl