Tuhnický atletický stadion v lázeňském městě se tak prohýbal v základech. Doslova. A není divu. Prvního kola se totiž zúčastnilo celkem 333 atletů z šestnácti oddílů, což obnášelo během závodního dne úctyhodných 665 startů v 51 disciplínách.

Úvodní kolo OMD jednoznačně ovládli jak v kategorii dorostu, tak i juniorů až na malé výjimky atleti v trikotu plzeňské Škodovky, což se promítlo i do průběžného pořadí po prvním kole.

V kategorii dorostu dosáhl AK Škoda Plzeň na 275 bodů, za což vyfasoval první příčku. S velkým odstupem pak skončil na druhém místě se 103 body SK Čtyři Dvory České Budějovice a třetí příčku si připsal na účet TJ VS Tábor, který nasbíral na účet bodů 93.

I v kategorii dorostenek přesáhla plzeňská Škoda hranici dvou set bodů, přesněji jich získala 202. Za ní se umístil na druhém místě se 122 body TJ Sokol SG Plzeň-Petřín a třetí příčku obsadil TJ VS Tábor, který vybojoval v lázeňském městě 84 bodů.

Atletky Škody dominovaly i v kategorii juniorek, kde vyhrály o pověstný parník, když nastřádaly na své konto úctyhodných 201 bodů. Druhou příčku obsadil v domácím prostředí karlovarský Triatlet, který dosáhl na parádních 126 bodů a na pomyslném stupínku vítězů je doplnil AC Domažlice, který uzmul během závodního dne velmi dobrých 102 bodů.

Poslední triumf v podání atletů Škody si připsali na konto junioři, kteří nasbírali 178,50 bodu. Na záda jim však řádně dýchal zástupce z Karlovarského kraje ŠAK Chodov, kterému za výkony atletů přistálo na kontě 172,50 bodu. Třetí příčku pak obsadil v této kategorii za 81 získaných bodů TJ Sokol České Budějovice.

Výsledkový servis 1. kola OMD dorostu a juniorů tří krajů v Karlových Varech, běžecké disciplíny

100 m, junioři: 1. Jakub Rež (AK Škoda Plzeň, 10.97), 2. David Kurfürst (Triatlet Karlovy Vary, 11.06), 3. Jan Procházka (AK Škoda Plzeň, 11.28); 100 m, dorostenci: 1. Jakub Peterka (AK Škoda Plzeň, 10.94), 2. Hynek Jurečka (AK Škoda Plzeň, 10.99), 3. Dominik Markvart (SK Čtyři Dvory České Budějovice, 11.24); 100 m, juniorky: 1. Linda Hettlerová (AK Škoda Plzeň, 12.40), 2. Barbara Píchalová (AK Škoda Plzeň, 12.57), 3. Štěpánka Dušková (Triatlet Karlovy Vary, 12.77); 100 m, dorostenky: 1. Kateřina Burianová (AK Škoda Plzeň, 12.50) 2. Julie Kovářová (TJ VS Tábor, 12.56), 3. Kristýna Petrušová (AK Škoda Plzeň, 12.86); 200 m, junioři: 1. Daniel Maruštík (AK Škoda Plzeň, 22.33), 2. Lukáš Petrikovič (SKP Union Cheb, 22.79), 3. Marek Páník (AK Škoda Plzeň, 22.96); 200 m, dorostenci: 1. Hynek Jurečka (AK Škoda Plzeň, 22.92), 2. Ondřej Míka (AK Škoda Plzeň, 23.11), 3. Vojtěch Vrba (AK Škoda Plzeň, 23.26); 200 m, juniorky: 1. Linda Hettlerová (AK Škoda Plzeň, 24.91), 2. Linda Suchá (AK Škoda Plzeň, 25.81), 3. Lucie Zavadilová (AC Domažlice, 25.96); 200 m, dorostenky: 1. Kateřina Burianová (AK Škoda Plzeň, 26.38), 2. Anna Rychlíková (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín, 26.49), 3. Julie Kovářová (TJ VS Tábor, 26.88); 400 m, junioři: 1. Štěpán Trávníček (AK Škoda Plzeň, 50.19), 2. Daniel Vaidiš (SKP Union Cheb, 50.80), 3. Jan Kundrát (ŠAK Chodov, 52.53); 400 m, dorostenci: 1. Michal Haidelmeier (AK Škoda Plzeň, 52.27), 2. Marek Špác (AK Škoda Plzeň, 53.46), 3. Radek Hrubý (AK Škoda Plzeň, 53.84); 400 m, juniorky: 1. Kateřina Matoušková (AK Škoda Plzeňlo, 58.80), 2. Lucie Zavadilová (AC Domažlice, 58.87), 3. Eliška Maršálková (AK Škoda Plzeň, 61.78); 400 m, dorostenky: 1. Anna Rychlíková (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín, 58.60), 2. Nikola Vimmerová (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín, 59.26), 3. Monika Šebestová (SKP Union Cheb, 60.63); 800 m, junioři: 1. Jan Šebo (SKP Union Cheb, 2:01.32), 2. Philippe Carpentier (AK Škoda Plzeň, 2:01.84), 3. Ondřej Gloza (TJ Sokol České Budějovice, 2:03.24); 800 m, dorostenci: 1. Petr Kučera (AK Škoda Plzeň, 2:06.41), 2. Daniel Gribbin (SK Čtyři Dvory České Budějovice, 2:07.95), 3. Daniel Hrabák (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín, 2:10.99); 800 m, juniorky: 1. Veronika Zrůstová (Triatlet Karlovy Vary, 2:28.13), 2. Barbora Loufková (Triatlet Karlovy Vary, 2:28.28), 3. Lucie Jinderlová (TJ Sokol České Budějovice, 2:33.70); 800 m, dorostenky: 1. Nikola Vimmerová (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín, 2:20.77), 2. Eliška Kučerová (Triatlet Karlovy Vary, 2:21.64), 3. Barbora Hesová (TJ VS Tábor, 2:23.57); 110 m, překážky, juniorky: 1. Linda Suchá (AK Škoda Plzeň, 14.74), 2. Eliška Markofová (Triatlet Karlovy Vary, 15.40), 3. Barbara Píchalová (AK Škoda Plzeň, 15.49); 110 m, překážky, dorostenky: 1. Viktorie Sýkorová (AK Škoda Plzeň, 15.30), 2. Julie Kovářová (TJ VS Tábor, 15.56 ), 3. Tereza Herbánszká (Atletika Ostrov, 15.72); 110 m, překážky, junioři: 1. Marek Páník (AK Škoda Plzeň, 14.87), 2. Lukáš Petrikovič (SKP Union Cheb, 15.21), 3. Tomáš Nový (AK Škoda Plzeň, 16.11); 110 m, překážky, dorostenci: 1. Tomáš Koza (AK Škoda Plzeň, 14.45), 2. Michal Haidelmeier (AK Škoda Plzeň, 15.12), 3. Marek Špác (AK Škoda Plzeň, 15.46); 2000 m, překážky, dorostenci: 1. Benedikt Pánek (TJ Sokol České Budějovice, 7:08.34), 2. Tadeáš Bíman (AK Škoda Plzeň, 7:23.00), 3. David Pikl (SK Čtyři Dvory České Budějovice, 7:32.96); 2000 m, překážky, dorostenky: 1. Barbara Kostková (TJ Sokol České Budějovice, 8:18.71), 2. Tereza Buštová (TJ Sokol České Budějovice, 8:24.49), 3. Pavlína Formanová (AK Škoda Plzeň, 8:27.67); 3000 m, překážky, junioři: 1. Petr Bahenský (TJ Sokol České Budějovice, 10:36.28), 2. Petr Lukš (TJ Sokol České Budějovice, 11:09.44), 3. Albert Slaba (Triatlet Karlovy Vary, 11:28.05); 3000 m, překážky, juniorky: 1. Melanie Carpentier (AK Škoda Plzeň, 12:54.00), 2. Kateřina Šebestová (AC Domažlice, 13:53.39), 3. Diana Štráchalová (TJ Sokol České Budějovice, 14:11.56); 4 x 100 m, junioři: 1. Kuřák, Kundrát, Svoboda, Ernst (ŠAK Chodov, 47.45), 2. Tonhauser, Gurban, Lill, Bureš (ŠAK Chodov, 50.52); 4 x 100m, dorostenci: 1. Vrba, Míka, Jurečka, Peterka (AK Škoda Plzeň, 43.83), 2. Gribbin, Markvart, Havelka, Ďorď (SK Čtyři Dvory České Budějovice, 48.73); 4 x 100 m, juniorky: 1. Burešová, Dušková, Vastlová, Loufková (Triatlet Karlovy Vary, 52.45), 2. Zavadilová, Rašková, Mildnerová, Brotánková (AC Domažlice, 53.14), 3. Kompitová, Lojdová, Hrůzová, Kůtková (SKP Union Cheb, 54.04); 4 x 100 m, dorostenky: 1. Babyncová, Šebestová, Králová, Lofová (SKP Union Cheb, 51.42), 2. Rychlíková, Lafatová, Viktorová, Dolejšová (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín, 51.84), 3. Bárková, Kosťová, Pučelíková, Petrušová (AK Škoda Plzeň, 52.06).

Kompletní výsledky na www.atletika.cz