Duel 4. kola byl tím důležitější, že vítěz utkání si zajistil účast v nejvyšší soutěži i pro příští sezonu a zároveň postupuje do extraligového čtvrtfinále, zatímco poraženého čeká nepříjemná baráž o udržení.



Ještě před samotným zahájením utkání došlo i ke slavnostní chvíli, kdy Jaromír Janáček při nástupu převzal putovní pohár pro vítěze ankety čtenářů Českokrumlovského deníku o nejpopulárnějšího sportovce okresu za rok 2018, který mu symbolicky předala vítězka předchozího ročníku a spoluhráčka Hana Milisová.



Krumlováci ještě před začátkem prohrávali 0:1, neboť při zranění indické hráčky Saili Rane nemohli postavit ženskou čtyřhru. Hradeckým pak chyběli hostující Slovák Dratva a Angličan Nottingham, což šance vyrovnávalo.



SKB Český Krumlov – TJ Montas Hradec Králové 7:1



Domácí vyhráli na úvod důležitý mix v třísetové bitvě a pak již neochvějně kráčeli za přesvědčivým výsledkem. Je třeba zmínit, že v dalších zápasech již neztratili ani set. Dominovali oba Dánové Mads Emil Kristensen a Patrik Bjerregaard, výborným výkonem se prezentovali i Hana Milisová a Jaromír Janáček v singlu, který u obou posledně jmenovaných opravdu není doménou.



Jednotlivé zápasy: Švejda / Milisová – Herout / Bášová 22:20, 19:21, 21:18, Janáček – Aubus 21:8, 21:16, Bjerregaard – Neděla 21:11, 21:13, Kristensen – Hubáček 21:3, 21:10, Milisová – Šolarová 21:6, 21:12, Švejda / Janáček – Herout / Neděla 21:12, 21:17, Milisová / Rane – Bášová / Fuchsová 0:21, 0:21 (nehrálo se), Bjerregaard / Kristensen – Aubus / Hubáček 21:11, 21:12.



Krumlovský SKB obsadil v základní části extraligy 5. místo a ve čtvrtfinále se v polovině března utká s družstvem SK Stavos Brno Slatina na jeho kurtech. Vítěz postoupí na dubnový finálový turnaj nejlepší čtyřky, kam si již přímou účast zajistily celky Benátek nad Jizerou a Badminton FSpS MU.



OČIMA TRENÉRA



Šéftrenér českokrumlovských badmintonistů a předseda SKB Radek Votava po utkání řekl:



„Všem hráčům musím nejprve poděkovat za přístup a předvedené výkony. Tato výhra je opravdu cenná! Postup do čtvrtfinále byl naším cílem a já věřím, že i tam máme šanci uspět a projít do bojů o medaile.



Po zranění Saili jsme celý týden všichni v týmu přemýšleli, jakou sestavu proti v ten moment favorizovanému soupeři postavíme. Hosté ale přijeli oslabení o zraněného Holuba a chyběly jim i obě zahraniční posily, čímž se šance vyrovnaly. Kdo pak byl v hale, mohl sledovat velice kvalitní badminton a věřím, že si naší nakonec jasnou výhru užil jako my.



Naším cílem bylo předvést nejlepší výkony na kurtu a také připravit pro diváky, kterých se sešlo opravdu hodně, několik novinek. Nemohu opomenout ani skvělé rozhodčí a fanouškům ještě jednou děkuji! Společně s diváky se podařilo vytvořit pro hráče obou týmů úžasné prostředí. Je za tím práce mnoha obětavých lidí, kterým znovu moc děkuji! A za mě osobně ještě doplním. Dalibore, děkuji! Je fajn být s tak skvělou partou hráčů, z mého pohledu i lidsky skvělých soupeřů, výborných diváků a opravdu obětavých organizátorů v jeden čas a na jednom místě. To vše dává naší účasti v extralize rozhodně daleko větší smysl!“