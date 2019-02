Vítěz základní části, mnohonásobný ligový mistr republiky a čerstvý premiant v Českém poháru v barvách pražského Chemcomexu byl i v druhém čtvrtfinále nad síly Jihočechů, byť Bombarďáci sehráli více než vyrovnanou partii, jen bohužel bez gólového vyjádření…



Stejně jako v prvním utkání v Praze (0:4) nedali Bombarďáci gól – a ligová sezona 2018/19 pro ně končí.



2. čtvrtfinále: Bombarďáci Větřní – Chemcomex Praha 0:1 (0:1), branka: 16. Bužík.



V suchovrbenské hale budějovické Lokomotivy, kde našli Bombarďáci už tradiční čtvrtfinálový azyl, se hrála výborná sálovka. Domácí si vynutili tlak, byli první čtvrthodinu lepší, ale z řady nadějných situací nic nevytěžili. Zkušeně hrajícím Pražanům pak stačil jediný brejk a přízemní ranou se ujali vedení. To pak mohli pojistit na začátku druhé půle, ale Šilhána zachránilo břevno. V závěru žlutočerní opět přitlačili, ale kýženého vyrovnání se nedočkali, i když šancí měli na několik utkání.



„Netrefíme ani prázdnou branku, ve dvou zápasech nedáme gól, nemůžeme postoupit, to je jednoduchá matematika. Je to ale velká škoda, protože jsme sérii minimálně mohli vrátit k rozhodujícímu třetímu zápasu do Prahy. Sehráli jsme, podle mého názoru, nejlepší utkání v sezoně, bohužel bez výsledku. Ostudu jsme ale rozhodně neudělali,“ jasně říká hrající kouč Bombarďáků Rudolf Weinhard a ještě dodává: „Hodně mě překvapil Honza Kališ, který po zranění hrál opravdu výborně. To ale vlastně platí pro celou naší druhou čtyřku.“



Sestava Bombarďáků: Šilhán – Gutheis, Sláma, Cais, Weinhard – Svoboda, Kališ, Pícha, Ohnsorg, připraven byl ještě Ješina.



Další výsledky 2. čtvrtfinále: Sico Jilemnice – Novabrik Polička 1:4 (konečný stav série 0:2), Šakalí hněv Moravská Třebová – Sparta Praha 3:3 a 5:3 po prodloužení (stav série 1:1), Futsal Zlín – Adria Kladno 6:1 (stav série 1:1).



NA JAŘE NA JIH



Ligová stopka však pro Bombarďáky není definitivní tečkou za aktuální sezonou.



Na přelomu dubna a května Větřínští vyrazí jako jeden z českých zástupců do Španělska, kde se v Lloret de Mar bude hrát finálový turnaj evropského poháru UEFS.



„Teď se všichni budeme věnovat převážně velkému fotbalu. V lize nám to nevyšlo, tak vyhrajeme pohár!“ se smíchem vysílá smělý vzkaz trenér Rudolf Weinhard.