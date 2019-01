Jindřichův Hradec - Liga Základních škol o Pohár ministra školství v basketbalu vyvrcholila na turnaji v J. Hradci. Mezi čtveřicí nejlepších byli také sportovci z jihu Čech.

Ještě přede dveřmi sportovní haly byste poznali, o co se hraje, hlavně z plakátů. Ohromujující ale byl hned první krok do hlediště. Velmi sympatická kulisa hráče nabudila k výborným výkonům. "Fandím Jindřichovu Hradci," vyprávěla Anežka Hroncová z Otína. Pro mladou symatickou dámu byl vítěz předem jasný. "Já zase držím palce Písku, protože je nejlepší," říkal na tribuně David Chrt. "Sice v semifinále Písek prohrál, to mi ale vůbec nevadí."

Do projektu bylo zapojeno 4 860 dívek a 5 580 chlapců. Turnaj navštívil předseda České unie sportu Miroslav Jansta. Finálové zápasy se odehrály přímo před zraky nejužitěčnější hráčky české nejvyšší soutěže Aleny Hanušové a její spoluhráčky z USK Jany Veselé.

Kdo si zahrál o medaile?

V chlapeckém finále si zahrály Základní škola Boženy Němcové Opava a Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka.

V dívčím finále o Pohár ministra školství bojovaly Základní škola Stříbrnická Ústí nad Labem a Základní škola F. L. Čelakovského ze Strakonic.

V kategorii dívek si s velkou chutí užívaly pocit vítězek žákyně Základní školy Stříbrnická Ústí nad Labem, druhé skončily šikovné hráčky ze Strakonic. V chlapcích vyhrála Nová Paka.