Fišerová byla zlatá v singlu i v mixu s Pražákem

České Budějovice – V jihočeské metropoli se hrál otevřený krajský badmintonový turnaj Grand Prix c pro kategorii mladšího žactva do 13 let.

Osmička krumlovských nadějí na žákovském turnaji v Českých Budějovicích (dvakrát zlatá Eva Fišerová v horní řadě vlevo). | Foto: Archiv SKB ČK

V pěkné konkurenci dvanácti chlapců a dvaceti dívek z devítky klubů z celé České republiky se nejvýrazněji ze zástupců Krumlovska prosadila Eva Fišerová z SKB Český Krumlov, která celkově zvítězila ve dvouhře. Do finále singlu prošla Fišerová bez ztráty setu, když porazila Šemberovou z Dobré Vody i Reitingerovou ze Sokola Křemže. v boji o zlato hladce zdolala i Nikolu Hrabcovou z pražského Proseku (21:10, 21:7). Druhé prvenství přidala Fišerová ve smíšené čtyřhře, kterou hrála s oddílovým spoluhráčem Dennisem Pražákem. Krumlovští po dvou dvousetových výhrách ovládli i finále, kde zdolali pár Hašek / Hnilicová (Radotín), tentokrát v třísetovém souboji (21:8, 17:21 21:15). Dennis Pražák hrál všechny tři disciplíny. Ve dvouhře prošel do finále, když ve třech setech porazil domácího Klímu, dále ve dvou setech Pavliše (Sokol Křemže) a v semifinále po biji (21:13, 20:22, 22:20) i prvního nasazeného domácího hráče Zubra. Ve finále ho čekal Duda z Dobré Vody, kterému podlehl 18:21 a 13:21. Pražák bodoval i s Petrem Jurným ve čtyřhře chlapců. V prvním rozehřívacím kole porazili na dva sety Dudu s Fiktusem (Štěpánovice). Ve druhém kole již ve třech setech udolali domácí pár Klíma / Zubr (12:21, 21:11, 21:16). I finále bylo na tři sety, tentokráte s těsnou prohrou ve třetím setu s radotínskou dvojicí Hašek / Bubeník (21:16, 19:21, 19:21). Velice dobře odehrál turnaj i Petr Jurný. Po druhém místě s Pražákem ve čtyřhře bral medaili i ve dvouhře, když po výhře nad Sixlem (Křemže) a klubovým spoluhráčem Davidem Švábem postoupil do semifinále. V něm ho čekal Duda, se kterým sehrál třísetový zápas (15:21, 21:18, 10:21) – a nakonec z Budějovic vezl bronz. V chlapecké části turnaje se velice dobře uvedli i krumlovští David Pražák s Lukášem Církem. V dívčí části se dařilo Tereze Pavlykové s Kateřinou Sýkorovou. OČIMA TRENÉRA Výsledky krumlovských nadějí kvitoval i šéftrenér SKB Č. Krumlov a předseda oddílu v jedné osobě Radek Votava: „Mám radost, že se podařilo vyhrát Evě Fišerové, která s největší pravděpodobností již na céčkových turnajích nebude moci nastupovat, protože je už vysoko na celostátním žebříčku. Dvouhru vyhrála s velkým přehledem a výkonnost potvrdila i ve spojení s Dennisem Pražákem, když zvítězili v mixu. Pražák také vybojoval moc pěkné zápasy ve dvouhře a odměnou mu byl postup do finále. Stejně se dařilo i Jurnému. Dobrou formu potvrdili oba i ve čtyřhře, kde jim celkové prvenství uniklo jenom o kousek. Z výsledků je patrné, že dobře hráli i David Šváb, Lukáš Círek, Tereza Pavlyková i Kateřina Sýkorová. Ne každý vyhrával tolik zápasů, ale v rámci věku to je dobré. Čtyři z nich jsou ročníky 2008, Círek dokonce 2009, takže budou hrát tuto kategorii i příští rok a posledně jmenovaný dokonce ještě dva. Děkuji všem za bojovnost a blahopřeji k dosaženým výsledkům.“ vzkazuje kouč. ZRCADLO VÝSLEDKŮ Umístění krumlovských hráčů a hráček na turnaji Grand Prix C kategorie U13 v Českých Budějovicích: Dvouhra – chlapci: 2. Dennis Pražák, 3. Petr Jurný, 5. David Šváb, 17. Lukáš Círek, dívky: 1. Eva Fišerová, 5. Tereza Pavlyková, 9. Kateřina Sýkorová. Čtyřhra – chlapci: 2. Petr Jurný / Dennis Pražák, 5. David Šváb / Lukáš Círek, dívky: 3. Tereza Pavlyková / Kateřina Sýkorová. Smíšená čtyřhra: 1. Dennis Pražák / Ev Fišerová, 5. David Šváb / Tereza Pavlyková, 9. Lukáš Círek / Kateřina Sýkorová. Radek Votava, Karel Vosika

