České Budějovice – Florbalistky FBC United České Budějovice mají základní část extraligové soutěže za sebou. Nabraly zkušenosti a nyní je chtějí zúročit

PORADA. Florbalistky FBC United České Budějovice mají základní část extraligové soutěže za sebou. | Foto: Foto: Jan Škrle

Florbalistky FBC United České Budějovice mají ve svém premiérovém extraligovém ročníku za sebou základní část. Po odehrání všech dvaadvaceti zápasů mají českobudějovické florbalistky na svém kontě šest bodů a jsou na posledním dvanáctém místě.

Již od premiérového vystoupení v extralize, kdy Jihočešky prohrály na půdě Bohemians, bylo zřejmé, že protivníci FBC United budou na vyšší úrovni. A další zápasy to jenom potvrzovaly. Českobudějovické hráčky kráčely od porážky k porážce a již od počátku vedení FBC United jasně deklarovalo, že rozhodující bude jarní část soutěže, kdy se budou hrát rozhodující utkání o udržení se v extralize. „My se především učíme. Holky se seznamují s velkým florbalem, pilujeme technické dovednosti, taktiku a nabyté zkušenosti bychom rádi zúročili na jaře, kdy se bude rozhodovat o záchraně v soutěži," pravil trenér Ivan Janoušek po odehrání prvních zápasů.

Prvního částečného úspěchu dosáhly florbalistky FBC United v pátém kole, kdy získaly první extraligový bod za remízu v normální hrací době v Jihlavě. Zápas nakonec prohrály v nájezdech.

Po polovině základní části, během které českobudějovické florbalistky poměřily síly se všemi soupeři, měly na kontě jediný bod právě z remízového utkání s Jihlavou.

Odvetnou část začaly Jihočešky velice slibným výkonem doma proti Bohemians Praha. Po dalším zápase s Herbadentem se však florbalistky FBC United opět vrátily do reality. Celkově lze ale říci, že se českobudějovické florbalistky v podzimních zápasech poučily a druhá část sezony již byla herně podstatně lepší.

Takřka ve všech odvetných zápasech, kromě utkání s Elite Praha, prokázaly českobudějovické hráčky výkonnostní vzestup. „Je vidět, že herní praxe je hrozně důležitá, protože je to mnohem náročnější florbal než v první lize," uvažuje Ivan Janoušek.

Zlepšené výkony se projevily i nárůstem počtu bodů a ve druhé polovině základní části jich FBC United přidal dalších pět. Do kroniky si klub zapíše zejména datum 10. února, kdy českobudějovické florbalistky dosáhly první výhry za tři body na palubovce Děkanky Praha. FBC United uspěl i v posledním kole v Šumperku, kde si připsal na konto další dva body za vítězství v nájezdech. „Pro hráčky by to mělo být každopádně povzbuzením. Hráli jsme o sebevědomí před dalšími boji a věřím, že forma se dostavuje v pravý čas. Teď ji budeme potřebovat," říkal trenér Ivan Janoušek po posledním zápase v Šumperku.

Ani to však nemění nic na tom, že FBC United nasbíral ze všech týmů bodů nejméně a po základní části mu patří poslední příčka. Celkově českobudějovický florbalový tým vyhrál pouze dvakrát. Za tři body na Děkance a za dva body v Šumperku. Dvacetkrát odešly florbalistky FBC United z palubovky poraženy. V Jihlavě to však bylo až po nájezdech a z tohoto zápasu tedy mají Jihočešky alespoň jeden bod.

Zajímavostí je, že všech šest bodů získal FBC United v halách soupeřů, zatímco doma nebodoval ani v jednom případě. Pochopitelně si toho všiml i trenér Janoušek. „Možná je to tím, že cestujeme třeba čtyři hodiny někam na zápas, holky jsou pohromadě a dokáží se nahecovat. Je to jiné, než když se hráčky sejdou teprve hodinu a půl před domácím utkáním," snaží se najít logiku tohoto faktu trenér florbalistek Ivan Janoušek.

Extraliga ovšem základní částí nekončí a florbalistky FBC United čekají rozhodující boje o záchranu, na které se celou sezonu připravovaly. FBC United se nyní utká s Jihlavou na tři vítězné zápasy o přímou záchranu v soutěži. Poražený z této série si bude muset záchranu vybojovat v baráži s nejlepším z I. ligy.

Druhou dvojici, která bude bojovat o udržení se v soutěži, tvoří týmy Děkanky Praha a Šumperku.

Prvních osm týmů již bojuje ve čtvrtfinálových zápasech o extraligový titul.