/FOTOGALERIE, VIDEO/ Prosinec uplynulého roku patřil na webu Českokrumlovského deníku především anketě o Nejvěrnější fanoušky fotbalových klubů. A ti se do virtuálního souboje pustili se stejnou vervou jako při zápasech samotných.

Trestný kop Radka Bauera = gól. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Suma sumárum, dohromady dostaly kluby více než 26 tisíc hlasů. Zajímavé bylo sledovat vývoj hlasování. Od vyrovnaných prvních dnů až po závěrečný souboj dvojice Větřní – Dolní Dvořiště. Dlouho vyrovnaný souboj, kterému nechyběly ani emoce, stejně jako na hřišti.

Zmíněné kluby vzaly souboj opravdu prestižně a zapojily do hlasování prakticky všechny členy. Různými klubovými kanály se burcovalo k zapojení co největšího počtu fanoušků. A výsledkem bylo, že první dva kluby ostatním hodně utekly.

„Naši věrní fanoušci po facebooku a instagramu burcovali co nejvíce přátel, aby se zapojili do hlasování. Plno sledujícím má na sítích i náš klub, takže to rychle naskakovalo. Ale měli jsme vlažnější začátek a první týden hlasování nám tak trochu utekl,“ hodnotil přízeň fanoušků předseda Dolního Dvořiště Štefan Bršťák.

Nakonec o více než tři tisíce hlasů vyhrál klub z Větřní. „Já osobně jsem také pár hlasů poslal, ale nebylo jich moc. Ale co vím, tak se do hlasování zapojili všichni od přípravek až po chlapy. V klubu i ve Větřní se anketou žilo a hlasoval snad každý, kdo měl přístup k internetu. Na druhé straně se potvrzuje, že jsme jedna velká fotbalová rodina,“ komentoval výhru Větřní v anketě trenér mužů Rudolf Weinhard a dodal: „Doufám, že když jsme se dokázali semknout v této anketě, tak to dokážeme i na hřišti. Čeká nás kruté jaro s bojem o záchranu I.B třídy.“

Vítězům ankety se na webu Českokrumlovského deníku budeme před jarní sezonou věnovat trochu podrobněji a podíváme se do klubové kuchyně.

Medailisté ankety: 1. Větřní 12091 hlasů, 2. Dolní Dvořiště 9010, 3. Kaplice 3489.