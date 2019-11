Dva tradiční turnaje v halové kopané pořádá o víkendu fotbalový oddíl Spartak Kaplice.

Program v sobotu 30. listopadu vyplní jubilejní 10. ročník Old Boys Cupu hráčů nad 35 let. Startovat bude deset mužstev. Kapličtí dali dohromady hned čtyři (Titáni, Rafanda, Rambo, Paroh), dalšími účastníky jsou Slavoj Český Krumlov, Trhové Sviny, Dolní Dvořiště, Zlatá Koruna a dva českobudějovické týmy Slavia a Fotbalová radost. Po bojích ve skupinách, které začínají už v 8 hodin, přijde na řadu play off. Finále má výkop v 16.50 hodin.