Body: Špičák 14, Sýkora 12, Šlechta 10, Šurý a M. Svoboda 8, Mikolášek 6, J. Svoboda 4, Mach 3, Polánek 2 – Harding 20, Ross 16, Hruban 12, Gak a Kříž 11, Palyza a Tůma 8, Benda 7, Rylich 6, Váňa 5, Routt 3, Kovář 2. TH: 20/9:21/15. Trojky: 33/10:29/10. Doskoky: 39:56.

Pro všechny to měl být svátek a podle toho vypadala i návštěva v hale, kdy se do Sršního hnízda napěchovalo téměř čtyři sta diváků s jediným cílem, a to vytvořit domácím skvělou atmosféru a co nejvíce ztížit Středočechům cestu za postupem do dalšího kola. "K překvapení všech hosté dorazili v naprosto kompletní sestavě, hru Sršňů měli do detailu nastudovanou a nic nepodcenili, tomu odpovídala i základní sestava v čele s největšími hvězdami týmu Hardingem, Hrubanem a Bendou. Nicméně domácí si chtěli utkání užít se vším všudy a se soupeřem se měřit co nejdéle. Dokonce se dostali i do vedení 2:0, 4:2 a v úvodu utkání dokázali s Nymburkem držet krok. Domácí vsadili na svou celoplošnou presinkovou obranu, kterou někteří hráči hostů zažili poprvé, což nám umožnilo dostat se do tempa. Jakmile si hráči hostů na tento tlak zvykli, předvedli i několik pohledných kombinací, kterými nás doslova rozebrali, a i díky širší rotaci se rychle dostali do dvouciferného vedení. I tak v poločase vedli hosté "pouze" rozdílem osmnácti bodů, a to domácí mohlo mrzet 9 zahozených trestných hodů do poločasu a několik nedohraných soubojů, z kterých jsme dostali naprosto laciné body, které si proti sedmnáctinásobnému mistrovi nemůžeme dovolit," komentokval první poločas pohárového duelu písecký trenér Jan Čech.

Písečtí Sršni bojovali proti velkému favoritovi i ve druhém poločase. "Po poločasovém oddechu dokonce přišlo ještě jedno vzepětí Sršňů, kdy umazali několik bodů z náskoku hostů, a dokonce po 27 odehraných minutách stále drželi jen osmnáctibodový rozdíl. Pak bohužel přišel rozhodující výpadek, kdy hosté vyhráli zbytek čtvrtiny 7:20 a dostali se na třicetibodový rozdíl ve skóre. I vzhledem k pátečnímu důležitému utkání v Chomutově dostali obrovskou příležitost si utkání s Nymburkem užít i naši dorostenci, kteří se snažili, seč jim síly stačily, ale soupeř už potvrzoval svoji kvalitu a neustále navyšoval náskok až na konečných 67:109," doplnil trenér Čech.

Utkání s Nymburkem bude na dlouhou dobu zážitkem pro všechny hráče a zvláště fanoušky píseckého basketbalu. "Za mě to byl pro naše město svátek basketbalu jak se sluší a patří, hráči a všichni v hale si utkání náležitě užili. Jsem strašně hrdý na to, že soupeř přijel v plné síle a byl připraven na naše akce, čímž prokázal neuvěřitelný respekt k naší hře. Nikdo nemohl čekat, že Nymburk po 15 letech utrpí porážku v Českém poháru, ale každý Sršeň tentokrát udělal maximum proto, aby se hosté museli na postup nadřít a nedostali nic zadarmo. Nejen my, ale i hosté na svých webových stránkách oceňují vynikající atmosféru v hale a jsem moc vděčný, že soupeř nám vyšel vstříc s přeložením utkání a zároveň rozdal i mnoho autogramů naším malým Sršňům, pro něž to může být zážitek na mnoho, mnoho let," vysekl poklonu všem zůčasněným trenér Čech a pokračoval: "Teď už je však čas toto utkání hodit za hlavu a začít myslet na veledůležité páteční utkání v Chomutově, které musíme zvládnout, pokud se chceme udržet na druhém místě prvoligové tabulky ZÁPAD. A všichni víme, že proti Levhartům v čele s mnoha bývalými hráči Kooperativa NBL to nebude žádná sranda… V neposlední řadě ještě jednou děkuji všem aktérům středečního večera za krásný sportovní zážitek."