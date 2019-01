České Budějovice – Potřetí v řadě se v nejlepší desítce ankety Sportovec roku Jihočeského kraje objevil triatlonista František Linduška. Po loňském devátém místě skončil tentokrát sedmý.

PÓDIUM. Františka Lindušku (vlevo) zpovídá moderátor Kamil Jáša | Foto: Deník/Radka Doležalová

Jak strávíte nadcházející zimu? Odletíte se připravovat někam do teplých krajin?

V zimě se budu spíš věnovat škole. Studuji na Jihočeské univerzitě a čeká mě bakalářská práce. Nic se ale nemění na tom, že na letní triatlonovou sezonu chci být dobře připraven.

V nejlepší desítce jste se objevil i předloni a snil jste o olympiádě v Tokiu. Je váš sen nyní reálnější?

Olympiáda v Tokiu stále zůstává mým snem, nicméně vím, že nebude vůbec jednoduché se tam dostat. Dva roky před olympiádou je třeba objíždět světové poháry, což je náročné jak na finance, tak časově.

Kromě toho je jistě potřeba prokazovat dobrou sportovní formu…

To určitě. Sportovní překážky však nejsou tak složité, jako právě ty finanční. Triatlon není mediálně tolik známý a peněz do něj proudí méně. Není jednoduché sehnat finanční prostředky, aby mohl člověk absolvovat všechny důležité závody. K tomu potřebujete dát dohromady aspoň půl milionu na sezonu.

Kolik peněz se vám zhruba podaří sehnat od sponzorů a jak velkou část prostředků musíte vynaložit z vlastní kapsy?

Od sponzorů se mi nepodařilo sehnat nic, takže všechny závody jsem si financoval sám.

Jak jste to jako student dokázal?

Dva roky jsem byl zaměstnán v Centru sportů na Ministerstvu vnitra, takže se mi podařilo našetřit nějaké peníze. Když se mi podařil dobrý výsledek, tak mi něco zpětně proplatil i svaz. Také mi pomohla dotace z kraje, za kterou jsem rád, pořád je to ale málo na to, abych mohl objíždět nejdůležitější závody.

Tento rok jste ale zaznamenal v italském Cagliari premiérovou účast ve Světovém poháru?

Cagliari je celkem dostupná destinace a přesun tak nebyl finančně příliš náročný. Horší je, když se závody světového poháru konají na jiných kontinentech.

Vraťme se ale na Sardinii. Dočetl jsem se, že na startu plavecké části by se vám hodily spíš boxerské vlohy. Jsou závody světového poháru opravdu tak tvrdé?

Jezdí tam ti nejlepší triatlonisté na světě. Triatlonisté jsou dravější a závod je kvalitnější. Z toho vyplývá i větší agresivita závodníků.

Závody evropského poháru jsou méně agresivní?

Zase o tolik ne. Letos jsem měl třeba dobře rozjetý závod mistrovství Evropy do 23 let v Bulharsku. Cítil jsem výbornou formu, ale právě agresivita soupeře ze Španělska v cyklistické části mě poslala z kola na tvrdou zem a místo na stupně vítězů jsem se podíval do nemocnice.

Dá se říct, že kolo je vaší nejméně oblíbenou disciplínou? Předpokládám, že je nebezpečnější než plavání či běh…

Já mám kolo rád, ale je pravda, že je to na rozdíl od běhu a plavání disciplína, která vám může ne vlastní vinou pokazit závod. I když zuby vám mohou vyrazit klidně i při plavání.

Itálie byla první vlaštovkou. Když nahlédnete do kalendáře na rok 2017, najdete další závod Světového poháru, kterého byste se reálně mohl zúčastnit?

Příští rok proběhne závod Světového poháru v Karlových Varech. Bude to vůbec první takový závod v Česku a tam bych se chtěl ukázat v co nejlepším světle.

Ve švýcarském Nyonu jste se zúčastnil také akademického mistrovství světa. Jak jste si vedl?

Ten závod mi nevyšel zcela podle představ. Ve vodě i na kole se mi docela dařilo, v běhu jsem ale neprodal to, co jsem měl natrénováno. Možná sehrálo svou roli i velké horko.

Je mezi akademiky velká konkurence?

Právě triatlon je sport, kterému se věnují hodně studenti. Například v Čechách většina triatlonistů, které znám, navštěvují nějakou školu. Vědí, že triatlon je do budoucna nezajistí. Nechci říkat, že triatlon je sport pro chytré lidi, ale potřebujete si umět dobře zorganizovat čas a to umí zrovna studenti. Navíc je to dobrá forma odpočinku, když se zrovna neučíte.