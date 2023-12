/FOTOGALERIE/ Celostátní liga futsalu - sálového fotbalu měla na programu druhé dvoukolo a Bombarďáky Větřní čekaly v hale českobudějovické Lokmotivy souboje s Českou Třebovou a Zlínem. Po prvních dvou kolech měli na kontě tři body, nyní přidali další čtyři.

CL sálovky: Bombarďáci - Kladno 1. půle. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Bombarďáci Větřní - Šakalí hněv Moravská Třebová 4:0 (2:0)

Branky: 8. J. Carda, 15. a 28. M. Svoboda, 38. T. Kovář. ŽK: 2:0 (Svoboda, Bauer).

Moravská Třebová sehrála výborně první turnaj a na Bombarďáky tak čekal velice těžký duel. Ten však zvldli skvěle. "Nijak speciálně jsme se na soupeře nepřipravovali, ale věděli jsme, že přijela Moravská Třebová v silné sestavě, tak jsme tomu přizpůsobili taktiku. Hráli jsme to zodpovědně z obrany a spoléhali na brejky. To se nám dařilo po celé utkání skvěle. Kluci hráli směrem dozadu výborně a brejky se nám podařilo proměňovat. Navíc zachytal skvěle nestárnoucí Pavel Šilhán. Měli jsme zraněné gólmany a Pavel to zvládl výborně," hodnotil utkání trenér Rudolf Weinhard a pokračoval: "Dali jsme již v první půli dva góly a bylo znát, že tentokrát nastoupil Honza Carda, který je směrem dopředu nadstandardní. Ale je třeba říci, že v tomto duelu odvedli všichni skvělou práci dozadu i dopředu. Hráli obětavě, makali a zápas jsme zvládli."

Bombaďáci Větřní si připsali na domácím turnaji na konto tři důležité bodíky

Bombarďáci Větřní - Futsal Zlín 3:3 (2:3)

Branky: 7. M. Ješina, 13. J. Carda, 34. V. Cais - 3. D. Dvořáček, 4. Z. Julina, 20. T. Holík. Bez karet.

Ve druhém duelu nastoupili Bombarďáci proti Zlínu. Dostali dva rychlé góly a naopak to byi oni, kdo musel tvořit hru. "Zaspali jsme začátek, udělali chyby a prohrávali o dvě branky. Zlín to zavřel, což je pro nás problém, protože dobývání branky soupeře nám moc nevoní. Sice to bylo trápení, ale dostali jsme se do utkání zpátky. Kluky musím pochválit, že se za stavu 0:2 nepoložili a zápas jsme nakonec uplichtili. Mít trochu více štěstíčka, mohli jsme to ještě otočit, ale bod je spravedlivý," hodnotil druhé utkání Rudolf Weinhard a doplnil: "Navíc se nám v první půli zranil gólman Pavel Šilhán, ve druhé šel do brány z pole Míra Ješina. Celkově dobrý zápas a spravedlivá remíza."

Další dva zápasy čekají Bombarďáky v sobotu 16. prosince ve Varnsdorfu. Nejprve nastoupí prti Poličce a poté proti domácímu celku. "Polička patří každý rok do první trojky. Varnsdorf byl v minulé sezoně nováčkem a hraje také velmi dobře. Jsou to mladí kluci plní elánu. Navíc u nich chodí plná hala, takže to bude super atmosféra," doplnil k dalšímu programu trenér Bombarďáků.

