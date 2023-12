/FOTOGALERIE, VIDEO/ O víkendu je na programu druhé dvoukolo Celostátní ligy futsalu – sálového fotbalu. Bombarďáci Větřní sehrají své zápasy v neděli v hale Lokomotivy České Budějovice.

CL sálovky: Bombrďáci - Kladno 2. půle. | Video: Deník/Vladimír Klíma

První dvoukolo přineslo hráčům Větřní tři body za výhru 2:1 nad Adrií Kladno. Po vyrovnaném prvním poločase si v tom druhém vytvořili Bombarďáci mírnou převahu a brankami Bauera a Ješiny šli do dvoubrankového vedení. Až příliš se však hnali za dalšími góly, až na to málem doplatili. Pět minut před koncem utkání hasili na vlastní polovině protiútok soupeře a Kladno snížilo z trestného kopu na rozdíl jedné branky. To však byl poslední gól utkání a Větřní slavilo tři body.

Bombaďáci Větřní si připsali na domácím turnaji na konto tři důležité bodíky

Ve druhém utkání ovlivnil jihočeské derby s PCO Rudolfov rychlý gól soupeře v podání Pecky. Zkušený soupeř se nikam nehnal a čekal na chyby Bombarďáků. Na přelomu první a druhé půle dal dva góly Hačka a za stavu 0:3 bylo prakticky rozhodnuto. Těsně před koncem utkání dal ještě čtvrtý gól Rudolfova Hric.

Bombarďáky Větřní čekají v neděli souboje se Šakalí smečkou Moravská Třebová a Futsal Zlín. Tito sva soupeři se utkali v minulém dvoukole a jednoznačnou výhru 7:0 slavila Moravská Třebová. V jejích barvách řádil kanonýr Pazdera, autor tří branek. Moravská Třebová si pak ještě připsala na konto remízu 2:2 s Varnsdorfem, Zlín podlehl 1:2 Poličce. Moravská Třebová má po dvou zápasech na kontě čtyři body, Zlín zatím žádný.

Program zápasů: 14.00 Větřní – Moravská Třebová, 15.00 Rudolfov – Moravská Třebová, 16.00 Větřní – Zlín, 17.00 Rudolfov – Zlín.

Aktuální tabulku CL najdete ZDE.