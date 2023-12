/FOTOGALERIE/ Třetím dvoukolem pokračovala o víkendu Celostátní liga futsalu - sálového fotbalu a Bombarďáci Větřní potřetí bodovali. Podařilo se jim udolat zkušený tým Poličky, v utkání s Varnsdorfem pak doplatili na úzký kádr, který na sever Čech vyrazil.

Bombarďáci přivezli z Varnsdorfu tři body. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

První dvě dvoukola odehráli Bombarďáci na jihočeských palubovkách. V tom prvním na domácím hřišti v Českém Krumlově brali tři body za výhru nad Kladnem, ve druhém na Lokomotivě ČB body čtyři, když porazili Moravskou Třebovou a remizovali se Zlínem. Sedm bodů je řadilo na čtvté místo tabulky. A na něm zůstávají i po třetím dvoukole.

Trenéři Weihard (vlevo) a Šilhán udílejí pokyny.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaV týdnu před odjezdem to však nevypadalo vůbec růžově. Kádr oproti minulým zápasům doznal změn a především se smrskl na gólmana a pět hráčů do pole. A důvod? Některé absene se dají odůvodnit, ale některé se dají jen těžko pochopit. "Celý týden jsme to dávali těžko dohromady. Bylo plno omluvenek. Jsem zklamaný z toho, jak k tomu někteří přistoupili. Pět odvážných a statečných zaslouží velkou pochvalu, protože nechali na hřišti naprosto všechno. Na nízký počet hráčů jsme dojeli ve druhém zápase. Je možná k zamyšlení, jak k tomu chtějí někteří přistupovat dál. Hrát jenom doma a nejezdit ven, to zkrátka v takové soutěži nejde. U některých mě to mrzí více, myslím si, že mohli pro to, aby odjeli, udělat více," posteskl si trenér Větřní Rudolf Weinhard.

Bombarďáci Větřní sestřelili v lize Českou Třebovou a bod vybojovali se Zlínem

VPS Polička - Bombarďáci Větřní 1:2 (1:1)

Branky: 18. T. Trojánek - 16. R. Bauer, 40. P. Bordač. ŽK: Vondra - Kališ. Načítané chyby: 1:3.

Sestava Větřní: Hopfinger - Bordač, Bauer, Cais, Kališ, Ješina.

"Byli jsme si vědomi síly kádru soupeře. Říkali jsme si, že pro nás bude z obou zápasů každý bod dobrý. S Poličkou jsme dobře bránili. Soupeř byl lepší, ale kluci hráli obětavě a skvěle zachytal Pepa Hopfinger. Nakonec se nám podařila čtyři vteřiny před kocem utkání akce, kterou jsme nepředvedli snad za poslední tři roky, a vyhráli. Šťastné vítězství, ale za tu obětavost si to kluci zasloužili," shrnul první utkání Rudolf Weinhard.

Futsal Varnsdorf - Bombarďáci Větřní 5:4 (1:4)

Branky: 9. a 39. M. Kučera, 26. F. Kabeláč, 27. M. Bulejko, 28. L. Peleška - 1. a 5. R. Bauer, 10. M. Ješina, 13. J. Kališ. ŽK: Bulejko, Kučera - Cais. Načítané chyby: 6:8.

Sestava Větřní: Hopfinger - Bordač, Bauer, Cais, Kališ, Ješina.

"Proti Varnsdorfu jsme zkusili, co půjde. V prvním poočase nám tam napadalo prakticky všechno a vedli jsme 4:1. Ve druhém poločase jsme zkrátka odešli. V pěti lidech na to již nebylo. Domácí hnala plná hala a sportovně musíme uznat, že Varnsdorf vyhrál zaslouženě. Kdyby to skončio 12:6 či 10:6, tak jsme neřekli ani půl slova. Domácí netrefovali plno míčů před prázdnou bránou, gólman toho plno pochytal a posledních šest minut jsme byli jako vaření v kotli. Sice to ve chvíli, kdy jsme vedli 4:1, mrzí, ale realita je taková, jaká je. Domácí vyhráli zaslouženě. Od nás od trenérů i prezidenta klubu velká chvála pro ty, kteří na zápasy jeli a nechali tam všechno," dodal ke druhému duelu Rudolf Weinhard.

Bombarďáci zůstávají ve vyrovnané tabulce čtvrtí. "Zatím jsme spokojeni, že jsme bodovali v každém dvoukole a odehráli dobré zápasy," dodal trenér.

Aktuální tabulku najdete ZDE.