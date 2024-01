/FOTOGALERIE/ Celostátní liga futsalu - sálového fotbalu pokračovala dalším dvoukolem. Bombarďáci Větřní zamířili do Mohelnice k zápasům se Zlínem a Moravskou Třebovou. Měli zálusk na body, nakonec si přivezli jeden.

Bombarďáci přvezli z Mohelnice jeden bod. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Futsal Zlín - Bombarďáci Větřní 1:0 (0:0)

Branka: 40. Julina. ŽK: 1:0 (Kolařík).

Sestava Větřní: Hopfinger - Kovář, Bauer, Kališ, Gutheis, Cais, Ješina.

Větřínští sálovkáři se Zlínem v prvním vzájemném duelu remizovali 3:3 a minimálně remízu chtěli i z odvety. Nakonec z toho byla porážka gólem v samotném závěru utkání. "Odjížděli jsme do Mohenice s tím, že chceme z utkání se Zlínem tři body. Musím říci, že to byl remizový zápas. Zlín oproti první části soutěže kádr hodně obměnil a šel kvalitou hodně nahoru. Navíc za ně nastoupil Petr Jiráček, který má za sebou ve velkém fotbale EURO, ligu v Plzni, Bundesligu, takže plno zkušeností. Ten byl znát hodně. Nicméně to vypadalo na bezbrankouvou remízu, ale 17 vteřin před koncem jsme špatně dostoupili hráče a jeho střela šla na zadní tyč a od ní do brány," shrnul utkání větřínský trenér Rudolf Weinhard a doplnil: "Smolná porážka, ale hráčům nemohu za výkon nic vytknout. V první půli jsme nastřelili břevno a dvakrát se dostali sami před gólmana, ale nedali. My se vrátili k tomu, co jsme hráli v první polovině soutěže. Hráli jsme ze zabezpečené obrany na brejky. Ale je třeba říci, že v tomto utkání zachytali výborně oba gólmani."

Šakalí hněv Moravská Třebová - Bombarďáci Větřní 2:2 (2:2)

Branky: 1. a 14. Brázdil - 12. Kovář, 17. Gutheis. ŽK: 2:1 (Válek, Matocha - Ješina).

Sestava Větřní: Hopfinger - Kovář, Bauer, Kališ, Gutheis, Cais, Ješina.

Po krátkém oddechu nastoupili Bombarďáci k dalšímu duelu. V něm dvakrát dotahovali. Moravskou Třebovou v prvním vzájemném duelu porazili 4:0 a na výhru mysleli i nyní. Soupeř však vytrčil drápky již v předchozím zápase, kdy porazil lídra tabulky PCO Rudolfov 8:2. "Opět to byl remizový zápas. My do něj ale vstoupili špatně. Po utkání se Zlínem jsme si řekli, že musíme porážku hodit za hlavu, ale kluci to asi ještě měli v hlavě a ve dvacáté vteřině jsme prohrávali. Třebová tam měla ještě jednu šanci, tu nedala a my se zvedli. Vrátili se do zápasu a srovnali po krásné akci. Druhý gól v naší brance byl smolný po třech odrazech a nakonec se míč odrazil od našeho hráče do brány. Ale brzy jsme vyrovnali, kdy zabojoval Gutheis a pěknou střelou to trefil. Zbytek zápasu se již odehrál bez gólu, ale je třeba znovu pochválit gólmana Pepu Hopfingera. Vyzařuje z něho klid, nedělá si to těžké. Pokaždé tým podržel," shrnul druhé utkání trenér Weinhard.

Bombarďáci odjížděli k utkní se šesti hráči do pole a opět se oproti minule sestava měnila. "Škoda, že to takto lepíme. Jsou tam nějaká zranění či omluvenky z důvodu zaměstnání. Klobouk dolů před Petrem Gutheisem, který nasedl v Praze na vlak, jel sólo do Mohelnice a pak zase zpátky. Jinak bychom hráli v pěti. Ale znovu říkám, co se týče výkonu, spokojenost. Bohužel výsledkově to až tak nedopadlo. Ale je to obrovsky vyrovnané,. Odskočená bude první trojka, jinak to je obrovsky vyrovnané," doplnil R. Weinhard.

Soutěž rychle pádí dál a Bombarďáci hrají již v sobotu 20. ledna ve Varnsdorfu s domácím týmem a Poličkou. "Tam musíme jet zabodovat. Mělo by nás být i více. Přejedeme po turnaji na Harrachov, kde zůstaneme do pondělí. Uděláme si tam krátké soustředění," doplnil trenér.

