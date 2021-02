Jak Deník v pondělníku informoval, futsalisté Dynama PCO ČB v dohrávce 8. kola 1. futsal ligy v Plzni prohráli 1:7 po poločase 0:3, když domácí Interobal posílili slovenští reprezentanti.

Petr Benát vstřelil v Plzni čestný gól Dynama PCO v 2. futsal lize. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Střetnutí se od začátku začalo vyvíjet podle předpokladů. Skóre otevřel jeden ze smíněných slovenských reprezentantů Martin Zdráhal, jenž tak gólově oslavil svůj návrat do Plzně. „Byl to můj první zápas pomalu po půl roce, takže jsem se cítil těžce. Jinak to bylo fajn a jsem rád za tři body,“ řekl pro svazový web. „Nebyl to lehký zápas, Budějovice hrály vcelku dobře. Naštěstí jsme se prosadili jako první a na přelomu obou poločasů odskočili za rozdíl čtyř gólů. Poté, když už jsme měli náskok, se zápas spíše dohrával, v úvodu utkání to ale bylo těžké.“