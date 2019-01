Hluboká nad Vltavou – Patnáctiletá kadetka z Hluboké nad Vltavou se stala mistryní ČR v golfu. A to dokonce v kategorii žen! Gabriela Roberta Vítů dokázala zúročit kvalitní a velice tvrdou přípravu.

Na MČR žen 2016 v jamkové hře v Golfresortu Cihelny hrály golfistky nejprve dvě kola na rány. Šestnáct nejlepších prošlo kvalifikací. „Turnaj pokračoval soutěží v jamkové hře, to už byl klasický pavouk."



Jihočeška vyhrála všechny čtyři zápasy.



V dramatickém finále – na osmnácté jamce vedla…



„Vedla jsem o jednu jamku, ale soupeřka skórovala," popisuje chvilky, kdy i zkušeným hráčům tuhne krev v žilách. Skóre tak bylo nerozhodné. Finále pokračovalo rozstřelem. „Je to něco jako penalty," usmívá se šťastná vítězka.



Gabriela prokázala obrovskou psychickou odolnost. Skórovala už na první jamce a zápas tak vyhrála po birdiepatu na 19. jamce.

„Turnaj byl náročný fyzicky i psychicky."



Novopečená mistryně České republiky 2016 v šesti dnech odehrála sedm velice náročných kol. Včetně zkušebního a ve finálový den dokonce dvě kola.



„Nejprve semifinále, které skončilo až vítězstvím na osmnácté jamce, o hodinu později se šlo na finále."



Celkem Gabriela Roberta Vítů z Hluboké nad Vltavou, kde je doma, ale hraje za klub z M. Lázní, absolvovala 123 jamek za 6 dní.

Letos už se celkem prezentovala na sedmi turnajích. „Tři byly v zahraničí."



Podle odborných trenérů podala v dosavadním průběhu termínově velmi nabité sezony nejlepší výkon na mezinárodním mistrovství Německa do 18 let (hřiště v St. Leon Rot – par 72). „Tento turnaj je považován za neoficiální mistrovství Evropy."



Na velmi kvalitně obsazeném turnaji výkony 74 (+2) a 70 (-2) – celkem v paru stačily na 27. místo. „Gábi se zařadila do elitní tisícovky ve světovém amatérském žebříčku žen."



Nejprve se vtěsnala na 939. příčku, po MČR žen 2016 už je dokonce 646. „Díky sponzorské kartě jsem měla na začátku sezony šanci porovnat síly s profesionálkami na Let Access Tour ve švýcarském Gamsu." Výkony 79 a 79 nestačily na cut. „Ale byla to první zkouška a v patnácti letech neocenitelná zkušenost."



Na konci června čeká hráčku MČR kadetek na hřišti v Dýšině (do 16 let).



V úvodu července vyrazí na The Junior Open 2016 do skotského Kilmarnocku. Gabriela se bude pohybovat po sousedním hřišti „dospělého" Open. „British Open je jeden z Majorů, něco jako Wimbledon v tenise." Vyhlášené bitvy se účastní všechny mužské golfové hvězdy. „The Junior Open je jednou za dva roky, hraje se na tři kola na rány." Z ČR poletí jeden hráč a hráčka. „Máme tam zajištěný vstup na The Open, bude to opravdu veliká zkušenost a zážitek na celý život." V extralize po dvou kolech na Mnichu – par 73 (výkony Gabriely 80 +7 a 75 +2) je tým z M. Lázní druhý.