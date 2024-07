/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ve čtvrtek 4. červece startuje úderem 8.30 hodin další ročník golfového SGA - Svachovka golfovým amatérům v Golf clubu Český Krumlov. Výhry z předchozích dvou sezon obhajuje Gustav Had.

Čtyři dny skvělého golfu a 104 golfistů z celé republiky ve čtyřech výkonostních kategoriích. To je Svachovka golfovým amatérům. Tradiční turnaj odstartuje první červencový čtvrtek v 8.30 hodin.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Klíma zoom_in Gustava Hada čeká obhjoba vítězství z let 2022 a 2023. Nejprestižnější kategorií je MASTERS PRO na rány. Zde startují hráči s plusovým handicapem až do 8,9. Zde se utká 27 golfistů a prvenství z posledních dvou ročníků obhauje Gustav Had. Ten v minulém roce zvládl turnaj za 281 ran. Při paru hřiště 71 zahrál všechny čtyři kola v paru či lépe (71, 71, 69, 70) a vyhrál o úctyhodných čtrnáct ran.

Druhá kategorie MASTERS je určena pro hráče s handicapem 9,0 - 14,9 a hraje se na rány s vyrovnáním. Zde se utká 28 gofistů. Loni byla tato kategorie vyrovnaná a vítězství si nakonec připsala Martina Jedličková, která se stala i nejlepší hráčkou turnaje na stablefordové body.

A vítězem se stává..., ...znovu Gusta Had. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Třetí kategorií je soutěž CHAMPIONS. Sem jsou zařazeni hráči s aktuálním handicapem 15,0 - 19,9 a hraje se na stablefordové body. Po čtyři dny zde bude bojovat 24 golfistů. V loňském roce vyhrál tuto kategorii Václav Babka o čtyři body před Martinem Pechem. V samostatném hodnocení kategorie na rány vyhrál Petr Klíma se 341 ranami o jedinou před Matyášem Roubalem.

Čtvrtou kategorií je pak soutěž PLAYERS pro hráče s handicapem 20,0 - 45,0 (hráči s vyšším HCP nejsou do turnaje zařazeni). Zde se utká 25 golfistů na stablefordové body. Loni tuto kategorii vyhrál Richard Ondraschek se 149 body před Addy Coolbergenem se 142 body (ten před posledním kolem vedl před pozdějším vítězem o bod). Soutěž na rány pak vyhrál Addy Coolbergen.

Jak každý hráč i fanoušek golfu dobře ví, loňská čísla vůbec nic neznamenají, všichni ve čtvrtek začínají od nuly. Tak Pěknou hru!