/FOTOGALERIE, VIDEO/ Posledními dvěma turnaji v Hluboké nad Vltavou a Svachově Lhotce nad Českým Krumlovem zatáhla oponu 14. ročníku Santal Jihočeská golf senior tour určená pro golfisty od 50 let. Do soutěže se zapojil úctyhodný počet 210 hráčů nejen z jihu Čech.

Turnaj v Hluboké nad Vltavou. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Čtrnáctý ročník Santal Jihočeské golf senior tour čítal opět osmnáct turnajů. Tentokrát se jich sehrálo o jeden méně, když ten květnový v Hluboké nad Vltavou skončil předčasně pro velký liják a následnou silnou bouřku. Hrálo se nejen na tradičních jihočeských osmnáctijamkových hřištích, ale start sezony obstaral turnaj ve středočeských Pyšelých a dvakrát se hrálo na Vysočině v Telči. Hned čtyřikrát golfisté vyrazili za hranice, když se představili v rakoských střediscích Weitra (2x), St. Oswald a Haugschlag.

1/6 Zdroj: Vladimír Jantač Ocenění hráči z turnaje v Hluboké nad Vltavou. 2/6 Zdroj: Vladimír Jantač Ocenění hráči z turnaje v Hluboké nad Vltavou. 3/6 Zdroj: Vladimír Jantač Ocenění hráči z turnaje v Hluboké nad Vltavou. 4/6 Zdroj: Vladimír Jantač Ocenění hráči z turnaje v Hluboké nad Vltavou. 5/6 Zdroj: Vladimír Jantač Ocenění hráči z turnaje v Hluboké nad Vltavou. 6/6 Zdroj: Vladimír Jantač Ocenění hráči z turnaje v Hluboké nad Vltavou.

Celkově se na turnajích představilo úctyhodných 210 golfistů nejen z Jihočeského kraje. Soutěž je totiž otevřená úplně všem hráčům nad 50 let. Do celkového pořadí se pak počítalo třináct nejlepších výkonů každého hráče na stablefordové body. V této soutěži se hrálo v šesti věkových kategoriích, ve dvou ženských a čtyřech mužských. Královskou kategorií pak byla soutěž na brutto body, ve které se počítají bouze bogey a lepší výsledky na jamce. Nechyběla ani soutěž družstev, která měla na programu 11. ročník a body pro jednotlivá družstva sbírali hráči dle klubové příslušnosti.

Vše vyvrcholilo finálovým turnajem v GC Český Krumlov ve Svachově Lhotce. Zde také na závěr došlo k ocenění nejlepších jednotlivců v jednotlivých kategoriích. Nejprve se však dostalo velkého díky organizátorům celé tour, kterými jsou "Výboři" Rudolf Klacek, Pavel Pěkný, Ladislav Řeháček a Vladimír Jantač. Pak již se mohlo vyhlašovat a oceňovat.

1/17 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Turnaj v Hluboké nad Vltavou. 2/17 Zdroj: Vladimír Jantač Finálový turnaj Santal jihočeské golf senior tour v Českém Krumlově. 3/17 Zdroj: Vladimír Jantač Finálový turnaj Santal jihočeské golf senior tour v Českém Krumlově. 4/17 Zdroj: Vladimír Jantač Finálový turnaj Santal jihočeské golf senior tour v Českém Krumlově. 5/17 Zdroj: Vladimír Jantač Finálový turnaj Santal jihočeské golf senior tour v Českém Krumlově. 6/17 Zdroj: Vladimír Jantač Finálový turnaj Santal jihočeské golf senior tour v Českém Krumlově. 7/17 Zdroj: Vladimír Jantač Finálový turnaj Santal jihočeské golf senior tour v Českém Krumlově. 8/17 Zdroj: Vladimír Jantač Finálový turnaj Santal jihočeské golf senior tour v Českém Krumlově. 9/17 Zdroj: Vladimír Jantač Finálový turnaj Santal jihočeské golf senior tour v Českém Krumlově. 10/17 Zdroj: Vladimír Jantač Finálový turnaj Santal jihočeské golf senior tour v Českém Krumlově. 11/17 Zdroj: Vladimír Jantač Finálový turnaj Santal jihočeské golf senior tour v Českém Krumlově. 12/17 Zdroj: Vladimír Jantač Finálový turnaj Santal jihočeské golf senior tour v Českém Krumlově. 13/17 Zdroj: Vladimír Jantač Finálový turnaj Santal jihočeské golf senior tour v Českém Krumlově. 14/17 Zdroj: Vladimír Jantač Finálový turnaj Santal jihočeské golf senior tour v Českém Krumlově. 15/17 Zdroj: Vladimír Jantač Finálový turnaj Santal jihočeské golf senior tour v Českém Krumlově. 16/17 Zdroj: Vladimír Jantač Finálový turnaj Santal jihočeské golf senior tour v Českém Krumlově. 17/17 Zdroj: Vladimír Jantač Finálový turnaj Santal jihočeské golf senior tour v Českém Krumlově.

Družstva: 1. GC Mnich, 2. Prácheňský GK (Kestřany), 3. GK Hluboká nd Vltavou, 4. GC Český Krumlov.

Muži do 62 let (57 účastníků): 1. Zbyněk Hroneš (Kestřany) 469 bodů, 2. Milan Staněk (Pyšely) 450, 3. Milan Nousek (Kestřany) 422, 4. Vladimír Klíma (Č. Krumlov) 419, 5. Jiří Škopek (Mnich) 413.

Muži 63 - 68 let (42): 1. Jaroslav Bašta (Mnich) 452, 2. Vladimír Jantač (Č. Krumlov) 427, 3. Pavel Holý (Kestřany) 425, 4. František Mikeš (Mnich) 423, 5. Rudolf Klacek (Hluboká) 423.

Muži 69 - 72 let (33): 1. Václav Kabát 442, 2. Zdeněk Zunt (oba Kestřany) 441, 3. Tomáš Burian (Č. Krumlov) 431, 4. William Jenšík (Jihlava) 417, 5. Jiří Roubín (Č. Krumlov) 414.

Muži nad 72 let (30): 1. Karel Pražák (Hluboká) 429, 2. Michal Žižák (Mnich) 419, 3. Pavel Krček (Hluboká) 392, 4. Ladislav Řeháček (Mnich) 384, 5. Josef Půr (Hluboká) 381.

Ženy do 66 let (27): 1. Jaroslava Jandová (Č. Krumlov) 426, 2. Eliška Roubínová (Č. Krumlov) 411, 3. Daniela Šragová (Hluboká) 399, 4. Lenka Nousková (Kestřany) 398, 5. Jindřiška Škopková (Hluboká) 397.

Ženy nad 66 let (21): 1. Jana Šárová 435, 2. Věra Burianová (obě Hluboká) 432, 3. Alena Ostrejšová (Podbořánky) 409, 4. Věra Andělová (Kestřany) 404, 5. Marie Scheichenostová (Hluboká) 404.

Brutto rány: 1. Jiří Škopek 305, 2. František Mikeš 284, 3. Václav Kabát 271, 4. Václav Český (Kestřany) 271, 5. Pavel Klimeš (Kestřany) 246.

Sezona skončila a již se začíná pracovat na té nové. Ta vypukne v dubnu roku 2024.