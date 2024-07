Santal Jihočeská golf senior tour si již našla své místo na sportovní mapě nejen Jihočeského kraje. Do jejího patnáctého ročníku již v této sezoně zasáhlo přes dvě stovky hráčů od 50 let a to nejen z jihu Čech, ale celé České republiky.

Soutěž zahrnuje devatenáct turnajů. Většina se hraje na jihočeských hřištích, ale hraje se i v Pyšelých či v Telči, o prázdninách navíc čeká na účastníky několik turnajů na rakouských hřištích. Z devatenácti turnajů se hráčům počítá do celkového hodnocení třináct nejlepších výkonů na stablefordové body. Mezi muži se hraje ve čtyřech kategoriích, mezi ženami ve dvou. Zvlášť se pak počítá společná kategorie na brutto body (počítají se pouze bogey a lepší výsledky) a soutěž družstev, která kopíruje klubovou příslušnost jednotlivých hráčů.

Santal Jihočeská golf senior tour v Kestřanech. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Pořadí po deseti turnajích:

Muži do 60 let: 1. M Kiss (Kestřany, 9 odehraných turnajů) 313 bodů, 2. P. Brůžek (ČGK, 9) 299, 3. J. Rychtář (ČGK, 9) 290, 4. M. Lašek (Kestřany, 9) 286, 5. M. Staněk (Pyšely, 9) 267.

Muži 61 - 67 let: 1. Z. Hroneš (Kestřany, 10) 347, 2. J. Bašta (Mnich, 10) 316, 3. L. Lhotka (Č. Krumlov, 9) 297, J. Chlapec (Hluboká, 9) 287, 5. P. Holý (Kestřany, 9) 274.

Muži 68 - 72 let: 1. V. Kabát (Kestřany, 10) 330, 2. T. Burian (Č. Krumlov, 10) 311, 3. J. Roubín (Č. Krumlov, 10) 310, 4. V. Peterka (Mnich, 10) 307, W. Jenšík (Jihlava, 10) 305.

Muži 73+: 1. J. Hrdlička (9) 289, 2. K. Pražák (Hluboká, 10) 286, 3. J. Trejbal (Hluboká, 8), 273, 4. P. Krček (Hluboká, 8) 253, 5. J. Půr (Hluboká, 9) 247.

Ženy do 68 let: 1. E. Roubínová (Č. Krumlov, 10) 315, 2. V. Andělová (Kestřany, 9) 292, 3. J. Mašková (Hluboká, 9) 278, 4. M. Veselá (ČGK, 8) 264, 5. J. Škopková (Hluboká, 8) 255.

Ženy 69+: 1. D. Josková (ČGK, 10) 312, 2. J. Šárová (Hluboká, 10) 294, 3. A. Ostrejšová (Podbořánky, 8) 233, 4. M. Scheichenostová (Hluboká, 8) 228, 5. E. Řeháčková (Mnich, 7) 193.

Brutto body společná: 1. V. Kabát 206, 2. M. Zanáška (Pyšely, 8) 205, 3. V. Peterka 178, 4. J. Škopek (Mnich, 8) 176, 5. P. Klimeš (Kestřany, 8) 168.

Soutěž družstev: 1. Kestřany 1349, 2. Hluboká 1337, 3. Český Krumlov 1304, 4. Mnich 1296, 5. Český golfový klub 1253.

Soutěž nyní pokračuje v Rakousku turnaji v GC Weitra (16.7.) a GC St. Oswald (30.7.).