Seriál je rozdělen do čtyř mužských a dvou dámských věkových kategorií, přičemž se každému hráči započítává do celkového hodnocení třináct nejlepších výkonů na stablefordové body (v turnajích samotných jsou vyhlaovány tři mužské a jedna společná dámská kategorie). Do soutěží se mohou zapojit hráči, kterým v tomto roce bude 50 let. Navíc je vypsána soutěž na brutto body, kde jsou hodnoceny pouze jamky zahrané za bogey a lépe. Zajímavou je i soutěž družstev, kde jsou jejich členy hráči dle příslušnosti k danému golfovému klubu.

Výsledky turnaje v Pyšelých:

Muži do 63 let: 1. Z. Hroneš (Kestřany) 37 stablefordů / 97 ran, 2. M. Kiss (Kestřany) 36/-, 3. F. Bican (Hluboká) 36/-, 4. R. Hanák (Hodkovičky) 34/91, 5. P. Svítil (Praha) 34/97.

Muži 64 - 71 let: 1. L. Lhotka 36/93, 2. T. Burian (oba Č. Krumlov) 35/96, 3. R. Špaček (Telč) 35/91, 4. P. Pěkný (Hluboká) 34/-, 5. J. Bašta (Mnich) 34/100.

Muži od 72 let: 1. V. Klepal (Albatross) 35/90, 2. L. Řeháček (Mnich) 33/101, 3. J. Hrdlička (Jihlava) 33/-, 4. P. Krček (Hluboká) 32/-, 5. J. Zídek (Č. Břemeno) 32/98.

Ženy: 1. M. Pavlovská (Praha) 38/104, 2. J. Škopková 36/102, 3. V. Burianová (obě Hluboká) 35/-, 4. V. Anděová (Kestřany) 32/-, 5. J. Bartáčková (Hluboká) 31/93.

Společná brutto body: 1. M. Zanáška (Pyšely) 29, 2. P. Klimeš23, 3. R. Hanák 21, 4. Z. Dvořák (Č. Břemeno) 20, 5. J. Škopek (Mnich) 20.

Výsledky turnaje z GC SternGartl:

Muži do 60 let: 1. M. Lašek (Kestřany) 40/-, 2. P. Brůžek (ČGK) 39/101, 3. L. Mathé (Hluboká) 39/84, 4. J. Rychtář (ČGK) 39/85, 5. P. Pavlok (Mnich) 39/102).

Muži 61 - 70 let: 1. Z. Hroneš 36/94, 2. L. Lhotka 36/-, 3. F. Mikeš (Mnich) 35/85, 4. M. Nousek (Kestřany) 35/86, 5. V. Peterka (Mnich) 35/89.

Muži nad 70 let: 1. P. Pěkný 39/95, 2. P. Krček 36/111, 3. Z. Zunt (Kestřany) 36/87, 4. T. Burian 35/92, 5. J. Kadlec (ČGK) 35/89.

Ženy: 1. Š. Prokopová (ČGK) 38/93, 2. P. Šebestíková (Hluboká) 35/-, 3. V. Andělová 34/104, 4. J. Škopová 32/101, 5. J. Mašková (Hluboká) 32/97.

Brutto body: 1. M. Zanáška 27, 2. P. Zeman (Kestřany) 26, 3. L. Mathé 23, 4. J. Rychtář 22, 5. M. Nousek 22.

Průběžné pořadí po 2. turnaji:

Muži do 60 let: 1. P. Brůžek 72, 2. M. Lašek 71, 3. P. Pavlok 66, 4. P. Klimeš 64, 5. M. Zanáška 63.

Muži 61 - 67 let: 1. Z. Hroneš 73, 2. L. Lhotka 72, 3. J. Bašta 67, 4. R. Klacek (Hluboká) 65, 5. J. Chlapec (Hluboká) 63.

Muži 68 - 72 let: 1. P. Pěkný 73, 2. T. Burian 70, 3. V. Peterka 69, 4. J. Kadlec 67, 5. W. Jenšík (Jihlava) 64.

Muži od 73 let: 1. P. Krček 71, 2. K. Fürst (Telč) 63, 3. K. Pražák (Hluboká) 58, 4. I. Němec (H. Brod) 52, 5. J. Půr (Hluboká) 52.

Ženy do 68 let: 1. J. Škopková 68, 2. V. Andělová 66, 3. J. Bartáčková 62, 4. E. Roubínová (Krumlov) 59, 5. V. Burianová 58.

Ženy od 69 let: 1. J. Šárová (Hluboká) 62, 2. D. Josková (ČGK) 60, 3. J. Schrenková (Kestřany) 44, 4. B. Sýkorová (Hluboká) 31, 5. A. Ostrejšová (Podbořánky) 30.

Brutto body: 1. M. Zanáška 56, 2. P. Klimeš 42, 3. J. Škopek 41, 4. V. Peterka 40, 5. K. Fürst 37.

Družstva: 1. Kestřany 269, 2. Hluboká 263, 3. Mnich 252, 4. Český golfový klub 252, 5. Český Krumlov 246.