Prvním hracím dnem odstartoval ve čtvrtek 4. července 19. ročník čtyřdílného golfového turnaje SGA 2024. Náskok čtyř ran si do dalšího programu vytvořil Karel Mařík junior z GC Karlovy Vary.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Klíma zoom_in Obhájce Gustav Had ztrácí po prvním dnu na lídra pět ran. Čtyři dny golfu v sestavě 104 hráčů, to je SGA (Svachovka golfovým amatérům) 2024 v GC Český Krumlov. Soutěží se celkem ve čtyřech výkonnostních kategoriích. V té elitní obhajuje titul z loňského roku domácí Gustav Had, který po prvním dnu ztrácí na lídra pět ran.

Výsledky po prvním dnu

MASTERS PRO (PRO – handicap 8,9) – na rány: 1. K. Mařík junior 66, 2. J. Červený 70, 3. G. Had Č. Krumlov 71)

MASTERS (9,0 – 14,9) na rány s vyrovnáním: 1. P. Popluhár 68, 2. V. Babka 71, 3. D. Löbl, P. Klíma, R. Gryc a K. Valdauf 72. Soutěž na rány: 1. P. Popluhár 76, 2. K. Valdauf 79, 3. B. Šádek 81.

CHAMPIONS (15,0 – 19,9) na stableford body: 1. J. Bárta 41, 2. V. Šána 37, 3. T. Sochor 37. Soutěž na rány: 1. J. Bárta 82, 2. V. Šána 86, 3. L. Lhotka 87.

PLAYERS (20,0 – 45,0) na stableford body: 1. L. Glöckl 44, 2. V. Čech 42, 3. J. Postupa 36. Soutěž na rány: 1. J. Postupa 90, 2. J. Diart , T. Roubal a J.Gabriel 93.

Nejlepší hráčka na stableford body: 1. M. Rodingerová 33, 2. M. Regecová 32, 3. V. Olivová 31.

Kompletní výsledky ZDE