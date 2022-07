Skvěle připravené hřiště a skvělé výkony hráčů, tak by se dal charakterizovat celý turnaj. Ten přinesl jak rekord hřiště, tak i hole in one. „Doposud drželi rekord hřiště se 64 ranami společně dva hráči. Ten však překonal ve druhém kole tohoto ročníku skvělými 63 ranami Gustav Had,“ komentovala při vyhlášení nejlepších výkon krále letošního ročníku manažerka GC Český Krumlov Marcela Jirková.

A pohled do score karty Gustava Hada je pro fanoušky golfu opravdu fascinující. Při 63 ranách (-8 za kolo) zahrál 8 birdie a 10 parů. „Odehrát kolo bez jediného bogey, tak to klobouk dolů,“ ocenili výkon nejlepšího hráče turnaje jeho soupeři.

V celkovém součtu čtyř kol zůstal Gustav Had pět ran pod parem hřiště. Zkrátka skvělá práce. Kromě putovního poháru pro nejlepšího hráče na brutto rány a cen za umístění získal jako nejlepší amatér Divokou kartu na Czech Open 2022, který se hraje od 11. srpna v Berouně.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Ke skvělým výsledkům turnaje patří i hole in one. „Hned v prvním kole turnaje dal na tříparové jamce číslo osmnáct hole in one Petr Podlaha,“ ocenila při slavnostním vyhlášení přesnou trefu zkušeného hráče Marcela Jirková.

Skvělý turnaj odehrála také Jitka Boudová. Nejenže se stala nejlepší hráčkou turnaje, ale v přímém souboji s muži zvítězila i v kategorii Champions na stableford body a byla zde i druhá na celkový počet brutto ran.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Se závěrem jednoho ročníku turnaje začíná hned příprava na ten další. „Zvu všechny na sedmnáctý ročník, který odstartuje v pondělí 3. července příštího roku,“ dodala M. Jirková.

Z výsledků:

MASTERS PRO (PRO – 5,9) na rány: 1. G. Had 279 (76, 63, 68, 72), 2. T. Vodseďálek 287 (68, 74, 75, 70), 3. P. Podlaha 298 (68, 70, 84, 76).

MASTERS (6,0 – 12,9) na rány s vyrovnáním: 1. M. Brožka 284 (300 brutto), 2. D. Drhovský 287 (319), 3. D. Minařík 289 (321).

CHAMPIONS (13.0 – 20,9) stableford: 1. J. Boudová 139 netto bodů, 2. F. Matoušek 138, 3. M. Adzima 137. Nejlepší brutto skóre kategorie: P. Navrátil 349.

PLAYERS (21,0 – 36) stableford: 1. M. Bohoněk 146, 2. L. Klícha 139, 3. L. Nýdl 136. Nejlepší brutto skóre kategorie: M. Bohoněk 363.

Nejlepší amatér: G. Had.

Nejlepší hráčka: J. Boudová.