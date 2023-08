/FOTOGALERIE/ Dalším z turnajů na hřišti Golf clubu Český krumlov byl víkedový letní texas scramble Svachovky gin&tonic.

Filip Komárek - Adam Kostohryz. | Foto: GC Český Krumlov

Texas scramble je turnaj dvojic s maximálním HCP 36. Hráči s vyšším HCP se ponižuje o 40%, hráči s nižším HCP o 60%. Ze součtu vzejde hrací HCP, který se ve hře na Best netto odečítá ze skutečného počtu ran zahraných na hřišti. V této kategorii zvítězili mladíci Filip Komárek s Adamem Kostohryzem. Vyhlašován je i pár, který zahraje nejlepší výsledek na hřišti (Best brutto). Skvělých 63 ran uhráli domácí Gustav Had s Davidem Farkou, kteří z důvodu svého herního HCP odpočítávali pouze 1,88 bodu.

Celkové pořadí Best netto:

1. Filip Komárek - Adam Kostohryz (46,06 bodů - 79 ran)

2. Luděk Mathé - Václav Šána (51,50 - 72)

3. Radovan a Klára Klimešovi (53,16 - 84)

4. Štěpán a Lenka Tampírovi (53,24 - 77)

5. Jindřich Matoušek - Jiří Mach (53,44 - 79)

Celkem se v turnaji představilo 38 dvojic.