/FOTOGALERIE, VIDEO/ Druhými turnaji pokračoval o víkendu dlouhodobý zimní halový Pohár OFS Český Krumlov pro mladší a starší přípravky. Mladé fotbalové naděje opět nadchly svým uměním.

Turnaj přípravek OFS Český Krumlov | Video: Deník/Vladimír Klíma

Sportovní hala v Českém Krumlově po oba víkendové dny žila fotbalem. OFS Český Krumlov zde pořádal druhé kolo turnajů v halovém fotbale pro kategorie mladších a starších přípravek.

V obou kategoriích hraje po deseti týmech a ve dvou hracích dnech se utkaly každý s každým. Dle výsledků se pak při posledních turnajích družstva rozdělí do turnajů o pořadí, a to 1. - 5. místo a 6. - 10. místo.

I druhé kolo provázela skvělá atmosféra, kterou dělali nejen hráči na palubovce, ale i hráči ostatních týmů a diváci na tribunách. Z dětí vyzařovala chuť do hry a touha po vítězství. K vidění byly jak výborné výkony hráčů i hráček v poli, tak i gólmanů. "Musím říci, že se na turnajích objevilo plno nadějných brankářů, o které vždy bývala nouze. Ale pochválit musím všechny, kluky i holky, je radost se dívat, jak jsou do fotbalu všichni zapáleni. A dík patří i všem trenérům, kteří zde s nimi jsou. A odměnou pro nás pořadatele je to, že se tady všem líbí a pochvalují si to," uvedl k turnaji Grassroots trenér mládeže OFS Český Krumlov Richard Mazanec.

V galerii se podívejte na fotografie a videa z turnaje starších přípravek.