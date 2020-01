Od roku 2015 je součástí slavnostního večera také vyhlášení nejúspěšnějších sportovců v kategorii handicapovaných. Zejména sportovcům s tělesným postižením se na jihu Čech daří a řadu pozoruhodných výkonů ukázali i i v roce 2019.

Od roku 2015 na pódiu ani jednou nechyběl hvězdný plavec Arnošt Petráček. Až nyní. Na vyhlášení totiž poslal svoji manažerku, on sám se dostavit nemohl. Loňské úspěchy Petráčka samozřejmě organizátorům ankety neunikly. Druhé místo na mistrovství světa v Londýně v disciplíně 50 metrů znak a vyplavaná kvóta na paralympijské hry v Tokiu. Tím se může Arnošt Petráček nyní pyšnit. „Kvůli pozměněnému systému klasifikování je však čím dál tím těžší medaili urvat,“ říká.

Kvótu Petráček vyplaval nikoliv pro sebe, ale pro Českou republiku. Nic by však v jeho cestě do Tokia nemělo stát a Arnošt Petráček nepochybuje, že do Japonska na paralympijské hry poletí.

V závěru minulého roku odpočíval, od ledna už ale naplno trénuje s cílem připravit se co nejlépe na Tokio. „Letos mám před sebou spoustu závodů. Ještě před paralympiádou mě čeká mistrovství Evropy na Madeiře. Dále pojedu na závody světové série do Anglie, Singapuru a Berlína,“ listuje kalendářem osmadvacetiletý plavec.

Dalším oceněným handicapovaným sportovcem byl táborský atlet Martin Dvořák. V oddíle Atletika Tábor se věnuje hlavně oštěpu, kouli a disku a na pódium českobudějovického Metropolu se vrátil po jednoroční pauze.

V nedávno skončené sezoně mu největší radost udělal osobní rekord v hodu oštěpem a splněný limit na světový šampionát. „To se mi povedlo na Grand prix v Dubaji, což je obdoba Diamantové ligy. Dále se mi tam podařilo obhájit bronz ve vrhu koulí. To je další z mých největších úspěchů sezony,“ konstatuje s potěšením Dvořák.

Světový šampionát proběhl rovněž v Dubaji, takže do hlavního města Spojených arabských emirátů se jihočeský atlet podíval v minulém roce hned dvakrát.

Také Martin Dvořák by rád jel na paralympiádu do Tokia. „Zatím to ale vůbec není jisté, i když limity splněné mám. Do konce června je můžu ještě vylepšovat. Záležet bude také na IPC, jak rozhodne ohledně dopingu ruských sportovců. Pokud by mezinárodní paralympijský výbor ruské atlety z účasti na Hrách skutečně vyloučil, pak bych se v tabulkách posunul asi o čtyři místa výš a byl bych na hranici nominovatelnosti. Pak už by záleželo na trenérech,“ krčí na dotaz ohledně Tokia rameny táborský Dvořák.

Posledním oceněným sportovcem v kategorii handicapovaných byl v Českých Budějovicích reprezentant domácího 1. Centra zdravotně postižených Jč kraje Martin Biháry.

Toho mrzelo, že na mistrovství světa vzpěračů v Egyptě nebyl nejlepší v kategorii open bez rozdílu věku, stříbro ze světového mistrovství má ale také svou váhu.

Biháry byl před jedenácti lety účastníkem paralympijských her v Pekingu, do Tokia se ale jeden z největších světových siláků tento rok nevydá. „V kategorii tělesně postižených se úplně nesmyslně zpřísnila pravidla a mnoho sportovců tak ztratilo motivaci závodit. Pravidla by měla být stejná jako u nepostižených. Oni ale z toho sportu dělají téměř krasobruslení a to se mi nelíbí. Je to škoda, protože pro mnohé handicapované vzpěrače je to jediná možnost, jak se mohou realizovat,“ kroutí zklamaně hlavou Martin Biháry.