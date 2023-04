Začátek play out nevypadal pro Strakonické vůbec dobře. Doma podlehli Maloměřicím Brno 25:28 a soupeř se v tabulce dotáhl na jediný bod. Jihočeši se však zvedli a ukázali svou sílu. Nejprve zvítězili na palubovce Cementu Hranice 33:25 a tuto výhru následně potvrdili doma v nervy drásající koncovce proti Kopřivnici (34:33). Ve skvělých výkonech pokračovali i v Novém Veselí, odkud si přivezli další výhru 31:30.

Strakonickým zahrálo do karet i páté kolo skupiny o udržení, ve kterém měli oni sami volný los. Jejich největší soupeř, Maloměřice Brno, totiž doma nezvládl duel s Novým Veselím a podlehl mu vysoko 27:37. Suma sumárum, Jihočeši nyní mají na svého největšího soka pětibodový polštář.

Odvetná část play out startuje právě dnes. Již od 10 hodin je na programu duel Cement Hranice – Sokol Nové Veselí. Jeho výsledek nemá pro Jihočechy žádný význam. O půl hodiny později však nastoupí oni sami ke svému utkání na palubovce Maloměřic Brno. A není třeba vysoké matematiky k tomu, aby si každý lehce spočítal, že v případě výhry Strakonic se již v tabulce nemůže v závěrečných kolech pro Jihočechy vůbec nic změnit.

Ale to by byl až příliš jednoduchý scénář závěru sezony. Domácí celek Maloměřic má naopak ještě poslední možnost dostat Jihočechy trochu pod tlak. V jeho prospěch hraje ten fakt, že ze tří utkání v této sezoně Brňané dva zápasy vyhráli. V posledním podzimním kole Strakoničtí vyhráli vzájemný duel na domácí palubovce 30:28, odvetu v Brně domácí 28:22 a Maloměřice pak uspěly hned v následujícím utkání úvodu play out ve Strakonicích (25:28).

Jihočeši nesmí podlehnout tomu, že v dalším kole doma hostí jasně poslední Hranice, se kterými nebudou body viset až tak vysoko. Každý bod z Maloměřic má zkrátka cenu zlata.

Aktuální tabulka:

1. KH Kopřivnice 4 3 0 1 131:116 29

2. Sokol Nové Veselí 4 2 0 2 126:107 27

3. HBC JVP Strakonice 4 3 0 1 123:116 17

4. SHC Maloměřice Brno 4 2 0 2 110:124 12

5. TJ Cement Hranice 4 0 0 4 98:125 2