Házenkářský svaz pracoval v uplynulých měsících s několika variantami, aby bylo možné regulérně odehrát alespoň dílčí část amatérských a mládežnických soutěží. V reakci na aktuální vývoj epidemické situace a prodloužení vládních opatření však exekutiva těsně před Velikonoci s definitivní platností rozhodla o zrušení soutěžního ročníku házené, s výjimkou nejvyšších profesionálních soutěží, tedy Strabag Rail extraligy mužů a česko-slovenské MOL ligy žen.

„Naším hlavním zájmem je ochrana zdraví sportovců. Po téměř šestiměsíční herní a tréninkové přestávce je potřeba minimálně pětitýdenní společná příprava týmů, aby nedocházelo ke zraněním. Na tu už bohužel není prostor, protože soutěže musí podle legislativního řádu skončit do 30. června,“ vysvětlil nový prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala.

Plán na dohrání soutěží počítal s dokončením alespoň podzimní části a jejich pokračováním v 17. a 18. kalendářním týdnu. Z důvodu prodloužení nouzového stavu až do 11. dubna však vzal za své.

„Současná situace navíc nedává naději na zlepšení. S prodloužením nouzového stavu se samozřejmě prodloužila i platnost protiepidemických opatření, která neumožňují dětem a neprofesionálům trénovat,“ doplnil okolnosti rozhodnutí člen exekutivy Radek Beneš.

Realisticky rozhodnutí o tom, že se ani druhý rok po sobě soutěže nedohrají, přijali v jindřichohradeckém házenkářském klubu, který je zaměřený na ženskou složku. V soutěžích má všechna družstva od přípravek po ženy, přičemž starší žákyně i oba dorostenecké celky patří v nejvyšších soutěžích k republikové špičce a ženy působí v I. lize.

Trenérka jindřichohradeckých házenkářek Iva Jonová.Zdroj: Stanislav Hladík

„Na nějaký verdikt svazu jsme čekali poměrně dlouho, teď konečně přišel. Nemohu říci, že nás to překvapilo, s přibývajícím časem se dalo takové rozhodnutí očekávat. Je nám líto, že se hrát nebude, ale je to rozumné řešení. Termínů už je málo, nerozehranost velká, hrozila by sousta zranění. Jamile nám to situace dovolí, vrátíme se do tréninkového procesu a budeme se připravovat na další sezonu, která snad už konečně proběhne tak, jak má,“ uvedla členka výkonného výboru Házené Jindřichův Hradec Iva Jonová, která je zároveň trenérkou prvoligového družstva žen.

Svaz se nyní zaměří na dvě klíčové oblasti. „První je návrat dětí k organizovaným a pravidelným formám přípravy tak, jak to budou umožňovat protiepidemická opatření. Ve spolupráci s dalšími kolektivními sporty jednáme o možnosti tréninku družstev a sehrání přátelských utkání alespoň na venkovních hřištích,“ nastínil Ondřej Zdráhala s tím, že Český svaz házené v uplynulých dnech představil dvojici projektů věnovaných mládeži: „Právě odstartoval seriál Live tréninků s Tréninkovými centry mládeže, který je určen nejen pro kategorie minižáků a mladšího žactva. A krajští manažeři v jednotlivých krajích postupně spouští projekt mládežnické On-line ligy, který se ze Středočeského kraje úspěšně rozšiřuje i do dalších regionů.“

Druhým tématem je pak příprava ročníku 2021/2022, přičemž struktura soutěží může být upravena na základě přihlášení týmů do jednotlivých soutěží. Probíhat budou rovněž jednání o podmínkách a omezeních, za kterých bude možné uskutečnit letní přípravu.