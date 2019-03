Jedním z členů je Jiří Račanský, který se k týmu existujícímu od roku 1997 přidal až o 11 let později. „Chodíval jsem plavat, zrovna v době, kdy měli hokejisti tréninky. Vždycky jsem viděl jen hlouček pod vodou, tak jsem se jich zeptal, co že to vlastně dělají,“ vzpomíná s tím, že z otázky se nakonec stalo pozvání na trénink. „No a už jsem u toho zůstal,“ dodává se smíchem Jihočech, který je ale původem z Benešova.

A jak že se podvodní hokej vůbec hraje? „Ta pravidla jsou poměrně jednoduchá. Hrací doba je dvakrát patnáct minut,“ přibližuje Jiří Račanský. Pokud jde o hráče, tak těch dle jeho slov může být při zápase na soupisce 12, jen šest ale ve vodě, další čtyři mohou být připraveni na střídačce. Hlavním smyslem jejich snažení je dostat 1,5kilový pogumovaný olověný puk do brány.

Muži i ženy

Už 4. května se v Českých Budějovicích uskuteční 12. ročník turnaje v podvodním hokeji Bud Big Cup. Zapsaných je 16 mužských týmů, 7 ženských, jeden dětský. Česká republika bude mít čtvero zastoupení. Soutěžit přijedou ale i týmy z Francie, Skotska, Srbska, Maďarska, Anglie či Izraele.

Jen tak levou zadní to ale nejde. Kromě soupeřů se musí hráči poprat s věčným nedostatkem vzduchu i vodou, kde puk tak snadno jako na ledě neklouže. „Puk se dá vystřelit tak maximálně 50 centimetrů do výšky a dva metry do dálky,“ přibližuje Jiří Račanský jeho vlastnosti. Situace, kdy celá útočná akce ztroskotá na potřebě nadechnutí, tak není výjimkou. „Člověk se pak prostě musí hecnout a ten metr dát,“ popisuje Jiří Račanský to pravé sportovní zápolení s tím, že je to mnohdy daleko více o psychice. „Trénuju nováčky, přičemž se jim snažím vysvětlit, že když už si myslí, že nemůžou, tak pod tou vodou minimálně pět vteřin ještě vydrží,“ dodává.

Nejeden by tak řekl, že je v tomto sportovním odvětví třeba mít hlavně dobré plíce a fyzičku. Jen o tom to ale podle Jiřího Račanského není. „Fyzička v tom sice roli hraje, ale v první řadě jde o to být týmově sehraný. Může být klidně šest mladých hráčů, kteří mají dobrou fyzičku, když ale nebudou sehraní, nebude jim to nic platné,“ říká člen jednoho ze tří existujících klubů podvodního hokeje v České republice. Ten budějovický má celkem 50 členů, z toho 25 aktivních. „Nejmladšímu hráči je 15, nejstaršímu 65 let,“ zmiňuje Jiří Račanský.

Na otázku, co má na tomto netradičním sportu nejraději, odpovídá: „Je to akční hra, člověk neplave jen ode zdi ke zdi,“ vypráví hráč, který je za trénink schopný vypít klidně přes litr a půl vody.

Jemu a jeho spoluhráčům patří dno budějovického bazénu dvakrát týdně. Tréninky mají vždy v úterý a ve čtvrtek od 19.45 hodin. „Budeme rádi za každého nového člena. Stačí přijít v jeden z těch dnů, vzít plavky, vše ostatní zapůjčíme,“ láká případné zájemce si tento sport vyzkoušet.