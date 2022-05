Pedagog vstupoval do vyřazovacích bojů jako třetí tým divize Západ první ligy a proti druhému celku východní divize Buldokům z Brna určitě nebyl v roli favorita. Jenže Jihočeši překvapili a z moravské metropole přivezli dvě možná nečekané, ale o to cennější výhry.

V prvním duelu v normální hrací době branka nepadla, ve třetí minutě prodloužení rozhodl o výhře hostí Adam Bárta. Pořádně vyrovnaný byl i druhý zápas, který českobudějovický tým vyhrál 3:2. Hosté vedli po gólech Zelenky, Zaymla a Ondřeje Bárty už 3:1, domácí Šír korigoval na konečný výsledek až pět minut před koncem.

„Možná je to překvapení, ale za poctivý výkon jsme si dvě vítězství zasloužili,“ ocenil nasazení celého mužstva jeho kapitán nestárnoucí borec Jan Nýdl.

Kapitán hokejbalistů Pedagogu Jan Nýdl si užívá návrat a těší se na play off

Třetí utkání se odehraje v sobotu v Českých Budějovicích (15) a Pedagog by rád slavil postup v nejkratším možném termínu. „Chceme pozvat všechny naše příznivce. Jsem přesvědčený, že to hned v sobotu doma skončíme,“ neskrývá optimismus jedna z opor týmu Jaroslav Talíř.

Pokud by ve třetím utkání Pedagog neuspěl, hrál by se čtvrtý duel v neděli opět na jihu Čech (11). Za stavu 2:2 by se pak rozhodovalo v sobotu 14. května v Brně.

Ve čtvrtfinále bojuje také další jihočeský klub Suchdol nad Lužnicí s pardubickým Svítkovem. Za stavu 1:1 se nyní hraje dvakrát na východě Čech.