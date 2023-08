/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na konci května končila hokejbalová extraliga mužů posledním zápasem v play down. První víkend v září startuje sezona nová.

Horalové slaví záchranu extraligy. | Video: Deník/Vladimír Klíma

HBC Highlanders Prachatice extraligu v minulé sezoně zachránili. Byly to však ořádné nervy. Po základní části byli Prachatičtí na 11. místě a šli do play down. Tam nejprve prohráli s HBC Plzeň 0:3 na zápasy a čekala je série o bytí a nebytí s Hrancem Králové.

A série se nevyvíjela dobře. Doma nejprve Horalové prohráli 2:3 na nájezdy a poté výhrou 6:3 srovnali sérii na 1:1. Na hřišti v Hradci Králové nejprve prohráli 1:5 a ve druhém duelu dvakrát prohrávali o gól. Vyrovnali necelých pět minut před koncem na 2:2 a pár vteřin před koncem prodloužení dostal sérii zpět do Prachatic Markytán. Pátý zápas již byl v režii Horalů, vyhráli 5:1 a extraligu zachránili.

Sezona nová startuje pro Prachatické v sobotu 2. září a těžšího soupeře na úvod dostat nemohli. Od 14 hodin přivítají v Highlanders aréně suveréna českého hokejbalu Kert Praha. I v minulé sezoně Pražané dominovali. Vyhráli základní část a ve finále play off porazili Letohrad 3:1 na zápasy. Lepší pozvánku na start sezony tak fanoušci nemohou dostat.