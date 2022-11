Branky a nahrávky: 34:46 R. Sitter (Kalát), 41:18 Tácha, 41:32 Zavřel (Markytán, Turek) – 00:19 Macháček (Halbrštát), 7:29 Bečka (Macháček, Halbrštát), 29:18 Krejsa (Bečka), 40:51 Levý (Cvejn), 44:01 Kohoutek (Lajčiak). Vyloučení: 4:4. Využití přesilovek: 0:0. Střely na branku: 19:27.

Lídr tabulky vlétl do utkání jako uragán. Nejenže dal po dvacet sekundách vedoucí branku, měl ještě v úvodní minutě výhodu trestného střílení. To domácí gólman Pixa zlikvidoval. A aby toho nebylo málo, brzy po druhé brance Letohradu přišlo další trestné střílení. A i s tím si Pixa bravurně poradil. Jinak favorit předváděl výborný hokejbal a domácí v první třetině nevěděli, kam dřív skočit.

V juniorské extralize sestřelil Kelty šesti brankami prachatický Jan Pavlík

V prostředním dějství se hra již podstatně vyrovnala a šance se střídaly před oběma gólmany. Škoda, že domácí inkasovali na odchod na druhou přestávku třetí branku. V souboji s tak kvalitním týmem, jakým Letohrad je, se to zdálo již nedostižným rozdílem.

Prachatičtí Horalové však nesložili zbraně a i za nepříznivého stavu zabojovali a udělali ze závěru zápasu pořádné drama. Tři a půl minuty před konce se dostali dokonce na rozdíl jednoho gólu a Highlanders aréna bouřila. Vyrovnat se však bohužel nepodařilo, naopak minutu před koncem soupeř přidal rozhodující gól.

"Bohužel jsme opět nezvládli vstup do utkání, a to i přes to, že jsme si před zápasem zdůrazňovali nutnost koncentrovaného a soustředěného výkonu. Jen díky Tomášovi to nebylo po první třetině 0:5. Po úpravách v sestavě se výkon zlepšil a od druhé třetiny už se na to z naší strany dalo koukat. Možná bychom měli začínat od druhé třetiny," hodnotil s odstupem času již s úsměvem první část trenér Petr Kafka a pokračoval: "Náš výkon gradoval, ale už se nám nepodařilo vyrovnat a při hře vabank jsme dostali pátý gól. Letohrad ukázal, že je právem na prvním místě tabulky a může v této sezoně dojít daleko. Pro mě osobně hodně inspirativní tým. Nám nezbývá než se soustředit na poslední dva zápasy podzimu a uhrát co možná nejvíce bodů. K tomu potřebujeme makat od úvodního hvizdu a makat tak po celý zápas."

Prachatičtí se po domácí porážce propadli na 9. příčku tabulky. Ta je však tak vyrovnaná, že na sedmé Kladno ztrácejí pouhý jeden bodík. A právě na hřiště HBC Kladno zamíří Horalové v dalším kole.