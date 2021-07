V dopolední kvalifikaci byl desátý pilot z letošní Rallye Dakar šestý. „To nebylo špatné. Kvalifikace na čas nikdy nebyla moje nejlepší disciplína. Důležité je, že mám chuť,“ nechal se slyšet.

Jenže sedmé místo v první jízdě bylo zklamáním. „První rozjížďka se mi vůbec nepovedla. To byla moje nejhorší jízda za poslední roky. Sedmé místo, to jsem v mistrovství republiky za posledních deset let snad neměl,“ nevěřícně kroutil hlavou. „Neměl jsem v sobě ten náboj, aby vybouchl a šel jsem dopředu. Nemohu říct, že bych se nesnažil. Vždycky se snažím na sto dvacet procent. Jenže vůbec to nešlo tam, kam bych chtěl,“ jen těžko hledal slova.

Od druhé jízdy si hodně sliboval. „Věřím, že se to zlepší a budu tam, kde být chci a kam patřím. Vím, co je třeba zlepšit, a po tom si půjdu. Určitě do druhé jízdy změníme nastavení motorky,“ plánoval před druhou finálovou jízdou.

Jenže zůstalo jen u plánů. Michek špatně odstartoval a pohyboval se až ve druhé desítce. Na konci úvodního kola výrazně zpomalil a zajel do depa. „Měl jsem zablokovanou zadní brzdu,“ vysvětlil. Na trať se pak vrátil, ještě jednou zamířil ke svým mechanikům a zvládl tři kola v závěsu za suverénním Španělem Butronem. To ale bylo vše, poté definitivně odjel do parkoviště závodních strojů.

Přestože už se hodně věnuje také dálkovým soutěžím, motokros rozhodně nestaví na druhou kolej a mezinárodní mistrovství republiky absolvuje kompletní. „Španěl Butron je výborný, ještě loni jezdil mistrovství světa a zkušenosti má velké. Ale nemyslím si, že bychom ho my jako čeští jezdci na našich tratích nemohli potrápit,“ je přesvědčen.

Druhý závod domácího šampionátu se jede v neděli v Jiníně u Strakonic.

Program nedělního mistrovského závodu v Jiníně:

7.45 volné tréninky

9.30 kvalifikace

11.45 I. jízda 85 ccm

12.40 slavnostní zahájení

13.05 I. jízda veteráni

13.35 I. jízda MX2

14.15 I. jízda MX1

15.00 II. jízda 85 ccm

15.55 II. jízda veteráni

16.30 II. jízda MX2

17.15 II. jízda MX1