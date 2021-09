Jihočeši v roli nováčka soutěže začali výborně, těžili především z rychlých kontrů a po úvodní čtvrtině vedli 28:24. Ve druhé desetiminutovce se poměr sil otočil. Domácí těžili z doskoků a přesné střelby, dokázali eliminovat rychlost soupeře a do kabin šli s nakonec s jedenáctibodovým náskokem, což se později ukázalo jako rozhodující.

Druhý poločas totiž přinesl vyrovnaný souboj, v němž hráli prim domácí Wiggins a hradecký Dorn, nejlepší střelci zápasu. Jihočeši se několikrát dokázali dostat na dostřel, dramatickou koncovku však Olomoucko zvládlo. Minutu a půl před koncem za stavu 95:91 hostující Novotný, který se do té doby z perimetru trefil pětkrát přesně, neproměnil trojkový pokus, vzápětí měl z podobné pozice na druhé straně přesnou ruku Carpenter a po jeho trojce bylo rozhodnuto.

Robert Skibniewski, trenér Olomoucka: ”Odehráli jsme nejlepší zápas od začátku přípravy. Začátek se nám úplně nepovedl, ale umím to pochopit. Hráli jsme poprvé v novém složení mistrovský zápas v nové domácí hale před fanoušky. Rychle jsme se však dokázali vrátit do utkání a ve druhé čtvrtině otočili výsledek. To ukazuje, jaký má tým charakter. Z vítězství mám pochopitelně radost, je pro nás hodně důležité. Psychicky to bylo nesmírně obtížné střetnutí, proto má velkou cenu.”

Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: ”Chtěli jsme co nejvíce sázet na naši ofenzivu a to se nám dlouho dařilo. Přes respekt k soupeři jsme chtěli dát co nejvíce bodů, tomu odpovídá i konečný výsledek. Rozhodující okamžiky zápasu přišly v průběhu třetí čtvrtiny, kdy se nám nepodařilo uhlídat doskok Olomoucka. I tak šlo utkání do vyrovnané koncovky. Hráči bojovali, toho si cením. Věřím, že v takovém trendu budeme pokračovat v celém dalším pokračování soutěže.“

V druhém kole se jindřichohradecký celek ve středu 22. září představí v Brně.

BK Redstone Olomoucko – GBA Fio banka J. Hradec 100:92 (24:28, 55:44, 79:72)

Body: Wiggins 25, Carpenter 20, Halada 19, Vučkovič 13, Feštr 10, Sehnal 5, Jirák 4, Štěpán 4 – Dorn 30, Novotný 18, Steere 14, Gregory 11, Linhart 8, Borovka 5, Smith 3, Stegbauer 3. Trojky: 5:11. Fauly: 18:21. Trestné hody: 17/26:9/15. Doskoky: 45:34. Rozhodčí: Kučírek, Kurz, Karafiát. Diváci: 498.