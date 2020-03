Reprezentanti Českokrumlovska, tedy Spartak Kaplice v jihočeské lize a BC Schwarzbach Český Krumlov ve sdruženém okresním přeboru Českobudějovicka tak nyní ani nemohou trénovat.

Jihočeská liga měla mít na programu přímý souboj o postup do play off, kdy kapličtí basketbalisté měli cestovat do Tábora, ale k utkání už nedošlo.

Českokrumlovští basketbalisté si v domácí hale připsali čtvrté vítězství v probíhajícím ročníku, když zdolali českobudějovickou Slavii JU 75:69 a útočí tak na nejlepší umístění od znovuzrození tohoto sportu v okresním městě.

Jihočeská liga

1. Legends Basketball Č. Budějovice 10 8 2 729:642 18

2. BK Lions J. Hradec 10 7 3 767:615 17

3. Spartak Kaplice 10 6 4 781:743 16

4. BK Tábor 11 5 6 765:757 16

5. BK Pelhřimov 10 5 5 688:690 15

6. Sokol Písek Sršni C 10 4 6 713:760 14

7. Tigers Basketball Č. Budějovice C 11 1 10 673:909 12

SOP Českobudějovicka

1. BKS Strakonice-MAGPIES 10 8 2 810:588 18

2. Tigers Basketbal Č. Budějovice B 8 8 0 582:469 16

3. Slavoj Protivín 9 6 3 538:531 15

4. BC Schwarzbach Č. Krumlov 11 4 7 693:774 15

5. BK Týn nad Vltavou 10 4 6 610:620 14

6. Slavia JU České Budějovice 8 3 5 480:515 11

7. SK Vosy Lišov 10 0 10 529:735 10

Jan Beň